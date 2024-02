https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-basini-ukrayna-ordusu-avdeyevka-bolgesinden-kismen-cekildi-1080783580.html

ABD basını: Ukrayna ordusu Avdeyevka bölgesinden kısmen çekildi

ABD basını: Ukrayna ordusu Avdeyevka bölgesinden kısmen çekildi

Sputnik Türkiye

The Washington Post, Ukrayna ordusunun Avdeyevka'yı Rus kuvvetlerine bırakmasının an meselesi olduğunu aktardı. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T23:14+0300

2024-02-15T23:14+0300

2024-02-15T23:16+0300

ukrayna krizi

avdeyevka

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080163018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8886002affa1427e074c5fb3da6cb6d5.jpg

The Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin güçlü bir müstahkem bölgeye dönüştürdüğü Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Avdeyevka bölgesinden çekilmeye başladığı belirtildi.Haberde, “Ukrayna askerleri, kenti teslim etmelerinin an meselesi olduğunu söylüyor. Perşembe günü askerler, kısmi geri çekilmenin çoktan başladığını söyledi” ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan Vitamin lakaplı Ukraynalı asker, Rus güçlerinin şu anda başarılı bir şekilde ‘baskı uyguladığını’ ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geri çekilmeye başlamak zorunda kaldığını söyledi.Avdeyevka bölgesindeki muhabirlerinin geçen hafta kente yeni Ukrayna birlikleri sevk edildiğini gözlemledikleri bilgisinin yer aldığı haberde, buradaki kok fabrikasının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ‘son tahkimat noktası’ olabileceği kaydedildi.Beyaz Saray: Avdeyevka her an Rus kontrolüne girebilirBeyaz Saray Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Avdeyevka'nın yakında Rus Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına girebileceğini söyledi.Kirby “Maalesef Ukrayna'dan Avdeyevka'daki durumun kritik olduğuna dair bilgiler alıyoruz. Rusya, Ukraynalılara baskı yapmaya devam ediyor. Avdeyevka'nın Rus birliklerinin kontrolüne girme riski var” dedi.Bu durumun büyük ölçüde Washington'un Kiev'e yeni askeri yardım gönderememesi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde ortaya çıkan mühimmat sıkıntısından kaynaklandığını belirten Kirby, “Kongrenin ek finansman talebini onaylamaması nedeniyle Ukrayna'ya yeni yardım gönderemiyoruz” diye konuştu.

avdeyevka

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avdeyevka, ukrayna krizi, ukrayna, rusya