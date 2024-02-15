https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-basini-ukrayna-ordusu-avdeyevka-bolgesinden-kismen-cekildi-1080783580.html
ABD basını: Ukrayna ordusu Avdeyevka bölgesinden kısmen çekildi
ABD basını: Ukrayna ordusu Avdeyevka bölgesinden kısmen çekildi
Sputnik Türkiye
The Washington Post, Ukrayna ordusunun Avdeyevka'yı Rus kuvvetlerine bırakmasının an meselesi olduğunu aktardı. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T23:14+0300
2024-02-15T23:14+0300
2024-02-15T23:16+0300
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The Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin güçlü bir müstahkem bölgeye dönüştürdüğü Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Avdeyevka bölgesinden çekilmeye başladığı belirtildi.Haberde, “Ukrayna askerleri, kenti teslim etmelerinin an meselesi olduğunu söylüyor. Perşembe günü askerler, kısmi geri çekilmenin çoktan başladığını söyledi” ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan Vitamin lakaplı Ukraynalı asker, Rus güçlerinin şu anda başarılı bir şekilde ‘baskı uyguladığını’ ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geri çekilmeye başlamak zorunda kaldığını söyledi.Avdeyevka bölgesindeki muhabirlerinin geçen hafta kente yeni Ukrayna birlikleri sevk edildiğini gözlemledikleri bilgisinin yer aldığı haberde, buradaki kok fabrikasının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ‘son tahkimat noktası’ olabileceği kaydedildi.Beyaz Saray: Avdeyevka her an Rus kontrolüne girebilirBeyaz Saray Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Avdeyevka'nın yakında Rus Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına girebileceğini söyledi.Kirby “Maalesef Ukrayna'dan Avdeyevka'daki durumun kritik olduğuna dair bilgiler alıyoruz. Rusya, Ukraynalılara baskı yapmaya devam ediyor. Avdeyevka'nın Rus birliklerinin kontrolüne girme riski var” dedi.Bu durumun büyük ölçüde Washington'un Kiev'e yeni askeri yardım gönderememesi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde ortaya çıkan mühimmat sıkıntısından kaynaklandığını belirten Kirby, “Kongrenin ek finansman talebini onaylamaması nedeniyle Ukrayna'ya yeni yardım gönderemiyoruz” diye konuştu.
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avdeyevka, ukrayna krizi, ukrayna, rusya
avdeyevka, ukrayna krizi, ukrayna, rusya
ABD basını: Ukrayna ordusu Avdeyevka bölgesinden kısmen çekildi
23:14 15.02.2024 (güncellendi: 23:16 15.02.2024)
The Washington Post, Ukrayna ordusunun Avdeyevka'yı Rus kuvvetlerine bırakmasının an meselesi olduğunu aktardı.
The Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin güçlü bir müstahkem bölgeye dönüştürdüğü Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Avdeyevka bölgesinden çekilmeye başladığı belirtildi.
Haberde, “Ukrayna askerleri, kenti teslim etmelerinin an meselesi olduğunu söylüyor. Perşembe günü askerler, kısmi geri çekilmenin çoktan başladığını söyledi” ifadelerine yer verildi.
Gazeteye konuşan Vitamin lakaplı Ukraynalı asker, Rus güçlerinin şu anda başarılı bir şekilde ‘baskı uyguladığını’ ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geri çekilmeye başlamak zorunda kaldığını söyledi.
Avdeyevka bölgesindeki muhabirlerinin geçen hafta kente yeni Ukrayna birlikleri sevk edildiğini gözlemledikleri bilgisinin yer aldığı haberde, buradaki kok fabrikasının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ‘son tahkimat noktası’ olabileceği kaydedildi.
Beyaz Saray: Avdeyevka her an Rus kontrolüne girebilir
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Avdeyevka'nın yakında Rus Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına girebileceğini söyledi.
Kirby “Maalesef Ukrayna'dan Avdeyevka'daki durumun kritik olduğuna dair bilgiler alıyoruz. Rusya, Ukraynalılara baskı yapmaya devam ediyor. Avdeyevka'nın Rus birliklerinin kontrolüne girme riski var” dedi.
Bu durumun büyük ölçüde Washington'un Kiev'e yeni askeri yardım gönderememesi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde ortaya çıkan mühimmat sıkıntısından kaynaklandığını belirten Kirby, “Kongrenin ek finansman talebini onaylamaması nedeniyle Ukrayna'ya yeni yardım gönderemiyoruz” diye konuştu.