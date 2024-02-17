Rus diplomat: Ekvador, ABD'ye Rus teçhizatını devretme kararını iptal etti

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Zaharova: Putin’in röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı
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ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ‘geleceğin helikopteri’ programını sonlandırdı
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İsviçreli siyasetçi: Putin’in röportajının etkisi büyük oldu
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Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
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Ukraynalı siyasetçiden itiraf: Ordunun sadece 2 aylık silah stoku kaldı
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Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin’in röportajı yaklaşık bir milyar kez izlendi
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Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusu, yeni genelkurmay başkanının emirlerine itaat etmeyebilir
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Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
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Mariupol sakini bir kadın, Batılı ilaç şirketlerinin deneyleri sebebiyle hayatını kaybetti
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Rus uzman: Türkiye, Filistinliler için girişim başlatabilir
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Alman medyası: NATO, Kiev’e silah sevkiyatını devralmak istiyor
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Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov’un Moskova’da büstü açıldı
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Polonyalı çiftçiler Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
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IMF’ye göre Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi
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Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Geri çekilebiliriz
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Amerikalı senatör: ABD, Putin'i yenemez
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İran’a yatırımda Rusya birinci
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Avrupa ajansı açıkladı: Ukrayna’ya yapılan yardımlar, Marshall Planı’nı geçti
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Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
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Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
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AB yetkilisi: Kendi nükleer silah programımızı oluşturmalıyız
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Peskov’dan Putin’in beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklama
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Putin açıkladı: Rusya, kanser aşısı geliştirmeye çok yakın
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Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Biden’e rest çekti: Ukrayna’ya yardım içeren tasarıyı oylamaya sunmayacak
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Hamas, Rusya’da yapılacak Filistin toplantısına davet edildi
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Ukrayna’da tıbbi esrarı yasallaştıran yasa yürürlüğe girdi
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Rus uzmandan F-16 değerlendirmesi: Türkiye, ABD’yi kendine saydırdı
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Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusundaki yeni atamalar, cephedeki durumu değiştirmeyecek
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Amerikalı gazeteci Carlson: Putin uzlaşmaya hazır
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Bloomberg’in Trump korkusu: Kiev’i müzakereye zorlayacak
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Rusya’da yeni anket: Halkın Putin’e güveni yüzde 79,4
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Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Ukrayna açıklaması: Rusya’yı yenemez
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Putin’le röportaj yapan Carlson, Ukrayna’yla ilgili dolandırıcılığı yazdı
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Türkiye, Rusya’dan buğday ithalatında rekor kırdı
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Yunanistan Parlamentosu’nda eşcinsel evlilik 176 evet oyuyla kabul edildi
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Rus yapay zeka GigaChat 6 yıllık eğitimi 6 ayda tamamladı
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Minsk 2 ve İstanbul Anlaşması'nın sabote edilmesinden Batıyı sorumlu tuttu