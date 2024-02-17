https://sputniknews.com.tr/20240217/rus-diplomat-ekvador-abdye-rus-techizatini-devretme-kararini-iptal-etti-1080819878.html

Rus diplomat: Ekvador, ABD'ye Rus teçhizatını devretme kararını iptal etti

Rus diplomat: Ekvador, ABD'ye Rus teçhizatını devretme kararını iptal etti

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ekvador Büyükelçisi Vladimir Sprinçan, Ekvador'un ABD'ye elindeki Rus teçhizatını devretme kararını iptal ettiğini belirtti. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T01:25+0300

2024-02-17T01:25+0300

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Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile görüşmesinin ardından Sputnik’e açıklama yapan Sprinçan, Ekvador'un ABD'ye Rus teçhizatını devretme kararını iptal ettiğini söyledi.Sprinçan, “Cuma günü Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile güncel ikili ilişkilerin ayrıntılı olarak ele alındığı, ülkeler arasında son günlerde ortaya çıkan bazı sorunların vurgulandığı bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.Ekvador tarafının ülkenin tarafsız statüsü ve BM daimi üyeliğine vurgu yaparak herhangi bir çatışmanın içine çekilmelerine izin vermeyeceklerini teyit ettiğini belirten Rus diplomat, “Ekvador'un tutumu sıcak bölgelere silah ve mühimmat göndermek değil, diplomatik araçlar yoluyla çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesine katkıda bulunma yönünde” ifadelerini kullandı.‘Bunun Ekvador'un Rus teçhizatını ABD'ye devretmeyeceği anlamına gelip gelmediği’ şeklindeki soruya Büyükelçi, “Evet devretmeyecek, Bu, önümüzdeki haftanın başında resmi olarak duyurulacak” yanıtını verdi.Daha önce Ekvador Devlet Başkanı Daniel Naboa, sahip oldukları Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararından Moskova’nın tepkisine rağmen vazgeçmeyeceklerini dile getirmişti. Naboa, eski Rus teçhizatı yerine ABD’den 200 milyon dolarlık yeni teöhizat alacaklarını belirtmişti.

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