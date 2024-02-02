https://sputniknews.com.tr/20240202/zaharova-abd-zelenskiy-ve-zalujniyin-her-adimini-dinliyor-1080299020.html
Zaharova: ABD, Zelenskiy ve Zalujnıy'ın her adımını dinliyor
Zaharova: ABD, Zelenskiy ve Zalujnıy'ın her adımını dinliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı dinlemesinin ya da en yakındaki... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T10:47+0300
2024-02-02T10:47+0300
2024-02-02T10:47+0300
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ukrayna ordusu
valeriy zalujniy
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Telegram hesabından bir açıklama yapan Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasındaki diyalogların son günlerde Batı basınına yansımasını değerlendirdi.Zelenskiy ve Zalujnıy hakkındaki haberlerin çıkış noktasının ne olabileceğini düşünen Zaharova, 3 ihtimal üzerinde durdu:Daha önce Amerikan Washington Post gazetesi, Ukraynalı üst düzey bir kaynağa atıfta bulunarak Zalujnıy'ın 29 Ocak'ta Zelenskiy ile görüştüğünü yazmıştı. Habere göre Zalujnıy, kendisinin istifa etmesi halinde muharebe alanındaki durumun hızla iyileşmesinin pek mümkün olmadığını Zelenskiy'e açıkça söyledi.İngiliz Financial Times gazetesi, 29 Ocak'taki görüşmeye ilişkin kaynaklarına dayandırdığı haerinde, Zelenskiy'in Zalujnıy'a danışmanlık pozisyonunu teklif ettiğini bildirmişti.Economist dergisi ise Zalujnıy'a Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliği görevi teklif edildiğini, ancak generalin bunu reddettiğini iddia etmişti.Öte yandan Berliner Zeitung gazetesi, ABD’nin Zelenskiy'e karşı Zalujniy'ı destekleyeceğini öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240202/ukraynada-ic-kriz-zelenskiy-zalujniyi-batiyla-gizli-gorusmeleri-yuzunden-kovmak-istiyor-1080297437.html
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mariya zaharova, ukrayna, ukrayna ordusu, valeriy zalujniy
mariya zaharova, ukrayna, ukrayna ordusu, valeriy zalujniy
Zaharova: ABD, Zelenskiy ve Zalujnıy'ın her adımını dinliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı dinlemesinin ya da en yakındaki kişilerden bilgi almasının muhtemel olduğunu söyledi.
Telegram hesabından bir açıklama yapan Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasındaki diyalogların son günlerde Batı basınına yansımasını değerlendirdi.
Zelenskiy ve Zalujnıy hakkındaki haberlerin çıkış noktasının ne olabileceğini düşünen Zaharova, 3 ihtimal üzerinde durdu:
"Seçenekler: A. Konuşmanın tanıkları ABD'lilere bilgi veriyor. B. Konuşmanın katılımcıları ABD'lilere bilgi veriyor. C. ABD'liler konuşmanın katılımcılarını dinliyor."
Daha önce Amerikan Washington Post gazetesi, Ukraynalı üst düzey bir kaynağa atıfta bulunarak Zalujnıy'ın 29 Ocak'ta Zelenskiy ile görüştüğünü yazmıştı. Habere göre Zalujnıy, kendisinin istifa etmesi halinde muharebe alanındaki durumun hızla iyileşmesinin pek mümkün olmadığını Zelenskiy'e açıkça söyledi.
İngiliz Financial Times gazetesi, 29 Ocak'taki görüşmeye ilişkin kaynaklarına dayandırdığı haerinde, Zelenskiy'in Zalujnıy'a danışmanlık pozisyonunu teklif ettiğini bildirmişti.
Economist dergisi ise Zalujnıy'a Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliği görevi teklif edildiğini, ancak generalin bunu reddettiğini iddia etmişti.
Öte yandan Berliner Zeitung gazetesi, ABD’nin Zelenskiy'e karşı Zalujniy'ı destekleyeceğini öne sürmüştü.