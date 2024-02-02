https://sputniknews.com.tr/20240202/ukraynada-ic-kriz-zelenskiy-zalujniyi-batiyla-gizli-gorusmeleri-yuzunden-kovmak-istiyor-1080297437.html
Ukrayna'da iç kriz: 'Zelenskiy, Zalujnıy’ı Batı’yla gizli görüşmeleri yüzünden kovmak istiyor'
Ukrayna'da iç kriz: 'Zelenskiy, Zalujnıy’ı Batı’yla gizli görüşmeleri yüzünden kovmak istiyor'
ABD’li duayen gazeteci Hersh, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden alma isteğinin, komutanın Rusya’yla... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T10:28+0300
2024-02-02T10:28+0300
2024-02-02T10:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
valeriy zalujniy
seymour hersh
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ABD’li duayen gazeteci Hersh, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden alma isteğinin, komutanın Rusya’yla savaşa son vermek için Batı’yla yürüttüğü gizli görüşmelerden kaynaklandığını belirtti.Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Substack platformundaki yazısında, kaynaklarına atfen şu ifadeleri kullandı:Kiev’de yaşanan ‘dramanın’ Washington’da tedirginliklere neden olduğunu belirten Hersh, ABD’de artık 'savaşı bitirmek ve Ukrayna için mali planın onaylanmasını sağlamak amacıyla' yeni bir stratejinin değerlendirildiğini kaydetti.Zalujnıy’ın, cephedeki durumun Ukrayna ordusu için içinden çıkılmaz hal aldığını Zelenskiy’le görüşmediğine, ama Washington’un artık bundan haberdar olduğuna dikkat çeken gazeteci, “Pentagon ve istihbarat camiasından bazıları, Zaluzhny’nin değerlendirmesini, barışa doğru kaçınılmaz bir sürecin başlangıcı olarak memnuniyetle karşıladı” diye ekledi.Hersh’in görüşüne göre ABD, Zalujnıy’a destek vererek Zelenskiy’in görevden düşürülmesine yol açacak reformları teşvik etmeyi planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rus-topcular-cok-sayida-ukraynali-asker-ve-techizati-yok-etti-1080297065.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, seymour hersh
ukrayna, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, seymour hersh
Ukrayna'da iç kriz: 'Zelenskiy, Zalujnıy’ı Batı’yla gizli görüşmeleri yüzünden kovmak istiyor'
ABD’li duayen gazeteci Hersh, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden alma isteğinin, komutanın Rusya’yla savaşa son vermek için Batı’yla yürüttüğü gizli görüşmelerden kaynaklandığını belirtti.
ABD’li duayen gazeteci Hersh, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden alma isteğinin, komutanın Rusya’yla savaşa son vermek için Batı’yla yürüttüğü gizli görüşmelerden kaynaklandığını belirtti.
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Substack platformundaki yazısında
, kaynaklarına atfen şu ifadeleri kullandı:
“Zelenskiy’in komutan generalini görevden almaya çalışması, Zaluzhnıy’ın geçen sonbahardan bu yana doğrudan veya yardımcıları aracılığıyla ABD’li ve diğer Batılı yetkililerle, ateşkese ve savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya en iyi nasıl varılacağı konusundaki gizli görüşmelere katılmaya devam etmesinin bir sonucu.”
Kiev’de yaşanan ‘dramanın’ Washington’da tedirginliklere neden olduğunu belirten Hersh, ABD’de artık 'savaşı bitirmek ve Ukrayna için mali planın onaylanmasını sağlamak amacıyla' yeni bir stratejinin değerlendirildiğini kaydetti.
Zalujnıy’ın, cephedeki durumun Ukrayna ordusu için içinden çıkılmaz hal aldığını Zelenskiy’le görüşmediğine, ama Washington’un artık bundan haberdar olduğuna dikkat çeken gazeteci, “Pentagon ve istihbarat camiasından bazıları, Zaluzhny’nin değerlendirmesini, barışa doğru kaçınılmaz bir sürecin başlangıcı olarak memnuniyetle karşıladı” diye ekledi.
Hersh’in görüşüne göre ABD, Zalujnıy’a destek vererek Zelenskiy’in görevden düşürülmesine yol açacak reformları teşvik etmeyi planlıyor.