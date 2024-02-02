https://sputniknews.com.tr/20240202/ukraynada-ic-kriz-zelenskiy-zalujniyi-batiyla-gizli-gorusmeleri-yuzunden-kovmak-istiyor-1080297437.html

Ukrayna'da iç kriz: 'Zelenskiy, Zalujnıy’ı Batı’yla gizli görüşmeleri yüzünden kovmak istiyor'

Ukrayna'da iç kriz: 'Zelenskiy, Zalujnıy’ı Batı’yla gizli görüşmeleri yüzünden kovmak istiyor'

ABD’li duayen gazeteci Hersh, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden alma isteğinin, komutanın Rusya’yla... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T10:28+0300

2024-02-02T10:28+0300

2024-02-02T10:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

valeriy zalujniy

seymour hersh

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ABD’li duayen gazeteci Hersh, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden alma isteğinin, komutanın Rusya’yla savaşa son vermek için Batı’yla yürüttüğü gizli görüşmelerden kaynaklandığını belirtti.Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Substack platformundaki yazısında, kaynaklarına atfen şu ifadeleri kullandı:Kiev’de yaşanan ‘dramanın’ Washington’da tedirginliklere neden olduğunu belirten Hersh, ABD’de artık 'savaşı bitirmek ve Ukrayna için mali planın onaylanmasını sağlamak amacıyla' yeni bir stratejinin değerlendirildiğini kaydetti.Zalujnıy’ın, cephedeki durumun Ukrayna ordusu için içinden çıkılmaz hal aldığını Zelenskiy’le görüşmediğine, ama Washington’un artık bundan haberdar olduğuna dikkat çeken gazeteci, “Pentagon ve istihbarat camiasından bazıları, Zaluzhny’nin değerlendirmesini, barışa doğru kaçınılmaz bir sürecin başlangıcı olarak memnuniyetle karşıladı” diye ekledi.Hersh’in görüşüne göre ABD, Zalujnıy’a destek vererek Zelenskiy’in görevden düşürülmesine yol açacak reformları teşvik etmeyi planlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240202/rus-topcular-cok-sayida-ukraynali-asker-ve-techizati-yok-etti-1080297065.html

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