https://sputniknews.com.tr/20240202/rus-topcular-cok-sayida-ukraynali-asker-ve-techizati-yok-etti-1080297065.html

Rus topçular çok sayıda Ukraynalı asker ve teçhizatı yok etti

Rus topçular çok sayıda Ukraynalı asker ve teçhizatı yok etti

Rus ordusunun Batı Askeri Grubu’na bağlı topçu birliğinin, özel askeri harekat bölgesinin Kupyansk istikametinde, Ukrayna ordusunun askeri teçhizatını ve... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T10:10+0300

2024-02-02T10:10+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Özel askeri harekatın yapıldığı bölgede Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu’na bağlı ve 152 milimetre Msta-SM1 kundağı motorlu topçu sistemlerini kullanan birlik, atış görevlerini yerine getirdikleri sırada, Ukrayna ordusunun askeri teçhizatını ve kamufle edilmiş piyadelerini yok etti” ifadesine yer verildi.Topçu birliğinin Kaha lakaplı komutanı, “Msta-SM1 kundağı motorlu obüsle çalışıyoruz. Hiçbir yerde durmuyoruz. Geliyoruz, bize hedef veriliyor, ateş ediyoruz, gidiyoruz. Düşmanın topçularını, tanklarını, ama daha çok piyadelerini vuruyoruz” açıklamasında bulundu.“Bu sefer de bize bir hedef gösterildi, biz ateş açtık” Kaha, “Aynı yere üç mermi daha atmamız istendi. Hedefler vuruldu. Sekiz adet teçhizat. Bir tank vardı, onu tek atışla vurduk. Yeni pozisyonlara geldiğimizde herkes ne yapacağını biliyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240202/abdli-askeri-uzman-ukrayna-ordusunun-abd-destegi-olmadan-cepheyi-tutmasi-cok-zor-1080289242.html

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