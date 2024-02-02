https://sputniknews.com.tr/20240202/abdli-askeri-uzman-ukrayna-ordusunun-abd-destegi-olmadan-cepheyi-tutmasi-cok-zor-1080289242.html
ABD’li askeri uzman: Ukrayna ordusunun ABD desteği olmadan cepheyi tutması çok zor
ABD’li askeri uzman: Ukrayna ordusunun ABD desteği olmadan cepheyi tutması çok zor
ABD’li askeri uzman Albay Mark Cancian, Ukrayna ordusunun ABD desteği olmadan yaz sonuna kadar cepheyi tutmasının çok zor olacağını belirtti. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T01:03+0300
2024-02-02T01:03+0300
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abd
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ukrayna krizi
mark cancian
wall street journal
wall street journal
wall street journal
wall street journal (wsj)
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Wall Street Journal’a konuşan ABD’li askeri uzman Albay Mark Cancian, ABD'nin desteği olmadan Ukrayna birliklerinin yaz sonuna kadar kayıplarını telafi etmeleri ve cepheyi tutmalarının çok zor olacağını söyledi.Cancian, “Bugün sağlanan silah tedariki, geçen yaz karşı saldırının en yoğun olduğu dönemin üçte biri kadar. Bu oran baharın sonunda yüzde 10’un altına düşecek. Sıfıra kadar inmeyecek ama yaz sonuna kadar Ukrayna'nın kayıplarını telafi etmesi ve ön cepheyi tutması çok zor olacak” dedi.Ukrayna'nın finansman sıkıntısı yaşadığını ve ABD'den yeni bir yardım paketi gelmemesi halinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birkaç ay içinde büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağına dikkat çeken uzman, “Ukrayna'nın sürekli olarak geniş bir yelpazede yardıma ihtiyacı var” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240201/ukrayna-genelkurmay-baskani-birlikleri-avdeyevkadan-cekmek-istedi-ancak-zelenskiy-onay-vermedi-1080278941.html
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abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi, mark cancian, wall street journal, wall street journal, wall street journal, wall street journal (wsj), the wall street journal, the wall street journal
abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi, mark cancian, wall street journal, wall street journal, wall street journal, wall street journal (wsj), the wall street journal, the wall street journal
ABD’li askeri uzman: Ukrayna ordusunun ABD desteği olmadan cepheyi tutması çok zor
ABD’li askeri uzman Albay Mark Cancian, Ukrayna ordusunun ABD desteği olmadan yaz sonuna kadar cepheyi tutmasının çok zor olacağını belirtti.
Wall Street Journal’a konuşan ABD’li askeri uzman Albay Mark Cancian, ABD'nin desteği olmadan Ukrayna birliklerinin yaz sonuna kadar kayıplarını telafi etmeleri ve cepheyi tutmalarının çok zor olacağını söyledi.
Cancian, “Bugün sağlanan silah tedariki, geçen yaz karşı saldırının en yoğun olduğu dönemin üçte biri kadar. Bu oran baharın sonunda yüzde 10’un altına düşecek. Sıfıra kadar inmeyecek ama yaz sonuna kadar Ukrayna'nın kayıplarını telafi etmesi ve ön cepheyi tutması çok zor olacak” dedi.
Ukrayna'nın finansman sıkıntısı yaşadığını ve ABD'den yeni bir yardım paketi gelmemesi halinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birkaç ay içinde büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağına dikkat çeken uzman, “Ukrayna'nın sürekli olarak geniş bir yelpazede yardıma ihtiyacı var” diye konuştu.