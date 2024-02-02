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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240202/abdli-askeri-uzman-ukrayna-ordusunun-abd-destegi-olmadan-cepheyi-tutmasi-cok-zor-1080289242.html
ABD’li askeri uzman: Ukrayna ordusunun ABD desteği olmadan cepheyi tutması çok zor
ABD’li askeri uzman: Ukrayna ordusunun ABD desteği olmadan cepheyi tutması çok zor
ABD’li askeri uzman Albay Mark Cancian, Ukrayna ordusunun ABD desteği olmadan yaz sonuna kadar cepheyi tutmasının çok zor olacağını belirtti. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
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Wall Street Journal’a konuşan ABD’li askeri uzman Albay Mark Cancian, ABD'nin desteği olmadan Ukrayna birliklerinin yaz sonuna kadar kayıplarını telafi etmeleri ve cepheyi tutmalarının çok zor olacağını söyledi.Cancian, “Bugün sağlanan silah tedariki, geçen yaz karşı saldırının en yoğun olduğu dönemin üçte biri kadar. Bu oran baharın sonunda yüzde 10’un altına düşecek. Sıfıra kadar inmeyecek ama yaz sonuna kadar Ukrayna'nın kayıplarını telafi etmesi ve ön cepheyi tutması çok zor olacak” dedi.Ukrayna'nın finansman sıkıntısı yaşadığını ve ABD'den yeni bir yardım paketi gelmemesi halinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birkaç ay içinde büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağına dikkat çeken uzman, “Ukrayna'nın sürekli olarak geniş bir yelpazede yardıma ihtiyacı var” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240201/ukrayna-genelkurmay-baskani-birlikleri-avdeyevkadan-cekmek-istedi-ancak-zelenskiy-onay-vermedi-1080278941.html
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ABD’li askeri uzman: Ukrayna ordusunun ABD desteği olmadan cepheyi tutması çok zor

01:03 02.02.2024
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
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ABD’li askeri uzman Albay Mark Cancian, Ukrayna ordusunun ABD desteği olmadan yaz sonuna kadar cepheyi tutmasının çok zor olacağını belirtti.
Wall Street Journal’a konuşan ABD’li askeri uzman Albay Mark Cancian, ABD'nin desteği olmadan Ukrayna birliklerinin yaz sonuna kadar kayıplarını telafi etmeleri ve cepheyi tutmalarının çok zor olacağını söyledi.
Cancian, “Bugün sağlanan silah tedariki, geçen yaz karşı saldırının en yoğun olduğu dönemin üçte biri kadar. Bu oran baharın sonunda yüzde 10’un altına düşecek. Sıfıra kadar inmeyecek ama yaz sonuna kadar Ukrayna'nın kayıplarını telafi etmesi ve ön cepheyi tutması çok zor olacak” dedi.
Ukrayna'nın finansman sıkıntısı yaşadığını ve ABD'den yeni bir yardım paketi gelmemesi halinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birkaç ay içinde büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağına dikkat çeken uzman, “Ukrayna'nın sürekli olarak geniş bir yelpazede yardıma ihtiyacı var” diye konuştu.
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