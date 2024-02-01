https://sputniknews.com.tr/20240201/ukrayna-genelkurmay-baskani-birlikleri-avdeyevkadan-cekmek-istedi-ancak-zelenskiy-onay-vermedi-1080278941.html
‘Ukrayna Genelkurmay Başkanı, birlikleri Avdeyevka’dan çekmek istedi ancak Zelenskiy onay vermedi’
‘Ukrayna Genelkurmay Başkanı, birlikleri Avdeyevka’dan çekmek istedi ancak Zelenskiy onay vermedi’
Alman Bild gazetesi, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın birkaç hafta önce ordu birliklerini Avdeyevka’dan çekmek istediğini, ancak Devlet Başkanı... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T17:32+0300
2024-02-01T17:32+0300
2024-02-01T17:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
valeriy zalujniy
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the economist
avdeyevka
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Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Zalujnıy, ‘cepheyi eşitlemek’ ve savunmayı rahatlatmak amacı ile birkaç hafta önce Avdeyevka’daki birlikleri geri çekmek istedi, ancak Zelenskiy buna onay vermedi.Zelenskiy’in Zalujnıy’ı görevinden almaya çalıştığı yönündeki iddiaları da yorumlayan kaynaklar, Ukrayna liderinin bunu gerçekten de yapmak istediğini, ancak birçok Ukraynalı generalin, şu anki Genelkurmay Başkanı’nın daha insancıl olduğu ve orduda büyük bir popülaritesi olduğu için bu göreve Aleksandr Sırskiy’in atanmasına karşı çıktığını vurguladı.Daha önce The Economist’te yer alan bir makalede, geçen ekim ayında Rus birliklerinin Avdeyevka istikametinde ‘sürekli saldırılar’ düzenlediği ifade edilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı aynı zamanda bu yöndeki mevzilerin daha avantajlı hale geldiğini bildirmişti.Aralık sonunda ise kenti ziyaret eden Zelenskiy, bu bölgeyi ‘en zor olanlardan biri’ olarak nitelendirmişti. Aynı zamanda Zalujnıy, Avdeyevka’nın Artyomovsk (Bahmut) kentinin akıbetini tekrarlayabileceği konusunda uyararak, “Her toprak parçası bizim için kıymetlidir, gücümüz yettiği kadar savunacağız. Eğer güçler yeterli değilse insanları kurtarır, sonra yeniden geri alırız” ifadelerini kullanmıştı.Bild, Rus ordusunun Artyomovsk kenti yönünde taarruza geçtikleri geçen ilkbaharda da Zalujnıy’ın Zelenskiy’e askerleri kentten çekmeyi önerdiğini, fakat Zelenskiy’in bunu kabul etmediğini yazmıştı. Ukrayna ordusu Artyomovsk’u mayıs sonunda kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/abden-dondurulan-rus-varliklarinin-karlarini-ukraynaya-gonderme-destek-1080278504.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, bild, the economist, avdeyevka
ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, bild, the economist, avdeyevka
‘Ukrayna Genelkurmay Başkanı, birlikleri Avdeyevka’dan çekmek istedi ancak Zelenskiy onay vermedi’
Alman Bild gazetesi, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın birkaç hafta önce ordu birliklerini Avdeyevka’dan çekmek istediğini, ancak Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in buna onay vermediğini ileri sürdü.
Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Zalujnıy, ‘cepheyi eşitlemek’ ve savunmayı rahatlatmak amacı ile birkaç hafta önce Avdeyevka’daki birlikleri geri çekmek istedi, ancak Zelenskiy buna onay vermedi.
Zelenskiy’in Zalujnıy’ı görevinden almaya çalıştığı yönündeki iddiaları da yorumlayan kaynaklar, Ukrayna liderinin bunu gerçekten de yapmak istediğini, ancak birçok Ukraynalı generalin, şu anki Genelkurmay Başkanı’nın daha insancıl olduğu ve orduda büyük bir popülaritesi olduğu için bu göreve Aleksandr Sırskiy’in atanmasına karşı çıktığını vurguladı.
Daha önce The Economist’te yer alan bir makalede, geçen ekim ayında Rus birliklerinin Avdeyevka istikametinde ‘sürekli saldırılar’ düzenlediği ifade edilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı aynı zamanda bu yöndeki mevzilerin daha avantajlı hale geldiğini bildirmişti.
Aralık sonunda ise kenti ziyaret eden Zelenskiy, bu bölgeyi ‘en zor olanlardan biri’ olarak nitelendirmişti. Aynı zamanda Zalujnıy, Avdeyevka’nın Artyomovsk (Bahmut) kentinin akıbetini tekrarlayabileceği konusunda uyararak, “Her toprak parçası bizim için kıymetlidir, gücümüz yettiği kadar savunacağız. Eğer güçler yeterli değilse insanları kurtarır, sonra yeniden geri alırız” ifadelerini kullanmıştı.
Bild, Rus ordusunun Artyomovsk kenti yönünde taarruza geçtikleri geçen ilkbaharda da Zalujnıy’ın Zelenskiy’e askerleri kentten çekmeyi önerdiğini, fakat Zelenskiy’in bunu kabul etmediğini yazmıştı. Ukrayna ordusu Artyomovsk’u mayıs sonunda kaybetmişti.