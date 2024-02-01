https://sputniknews.com.tr/20240201/abden-dondurulan-rus-varliklarinin-karlarini-ukraynaya-gonderme-destek-1080278504.html

AB’den dondurulan Rus varlıklarının karlarını Ukrayna'ya göndermeye destek

AB’den dondurulan Rus varlıklarının karlarını Ukrayna'ya göndermeye destek

Ukrayna'ya 2027 yılına kadar ek 50 milyar Euro’luk destek paketi üzerinde anlaşan Avrupa Birliği (AB), Avrupa Komisyonu'nun ‘dondurulan Rus varlıklarından elde... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T17:23+0300

2024-02-01T17:23+0300

2024-02-01T17:23+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

rusya merkez bankası

yaptırım

ukrayna

mali yardım

kiev

euroclear bank

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Zirve sonrası kabul edilen bir bildiride, 2024-2027 dönemi için Ukrayna'ya yönelik onaylanan destek fonunun, ülkenin sosyal uyumu ve AB entegrasyonunu arttırmak amacı ve yaklaşan AB üyeliği göz önünde bulundurularak ülkenin toparlanmasına yönlendirileceği vurgulanırken, yeniden inşası ve modernizasyonu için oluşturulduğu hatırlatıldı.Açıklamanın devamında, Ukrayna’ya destek amacıyla açılan fon için tahsis edilen miktarın 50 milyar Euro’yu aşmayacağına dikkat çekilirken, bunun 33 milyar Euro’sunun AB bütçesinden garanti edilen krediler olacağı, 17 milyar Euro’sunun ise hibe yardımı şeklinde verileceği kaydedildi.“Bu miktarın oluşturulması için potansiyel gelirler arasında, ilgili AB yasal düzenlemeleri çerçevesinde Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarından kazandığı faiz geliri de yer almaktadır” ifadelerine yer verilen bildiride, bu konuda AB üyeleri tarafından üzerinde varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı da eklendi.Yakın zamanda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanında kullanılmak üzere ayrılması teklifini kabul etmişti.AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından, "AB ülkelerinin büyükelçileri, dondurulan varlıklarla ilgili beklenmedik karların Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için kullanılmasına ilişkin bir teklif üzerinde prensipte anlaşmaya vardı" paylaşımı yapıldı.Bu aşamadan sonra hazırlanacak belge, yasal kontrollerden geçmesinin ardından resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.Süreç hakkındaAB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar Euro’luk varlıklarını dondururken, Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi kazanç sağlıyor.Birlik yetkilileri, aylardır, dondurulan varlıklar ve bu varlıklardan sağlanan gelirin, sahibinin rızası olmadan kullanımının hukuki ve finansal boyutlarını tartışıyordu.AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak isterken, komisyonun bu konuyla ilgili aralık ayında hazırladığı teklif, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ayrı bir hesaba yatırılmasını içeriyor.İkinci aşama olarak AB Komisyonu bu kaynağı önce kendi bütçesine, oradan da Ukrayna'ya aktarılmasını içeren bir teklif hazırlamayı planlıyor.AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar Euro’su, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor.Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar Euro’dan fazla gelir elde etmişti.Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen yılın haziran ayında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonunu uyarmıştı.ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, avronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının euro para biriminden çıkabileceğine işaret eden ECB, euro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240127/italya-merkez-bankasi-baskanindan-abye-uyari-rus-varliklarina-el-koymak-euroya-zarar-verir-1080092328.html

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avrupa birliği, rusya merkez bankası, yaptırım, ukrayna, mali yardım, kiev, euroclear bank