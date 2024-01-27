https://sputniknews.com.tr/20240127/italya-merkez-bankasi-baskanindan-abye-uyari-rus-varliklarina-el-koymak-euroya-zarar-verir-1080092328.html
İtalya Merkez Bankası Başkanı'ndan AB'ye uyarı: 'Rus varlıklarına el koymak euroya zarar verir'
İtalya Merkez Bankası Başkanı'ndan AB'ye uyarı: 'Rus varlıklarına el koymak euroya zarar verir'
İtalya Merkez Bankası Başkanı Panetta, Avrupa Birliği'ni Rus varlıklarına el konulmasına karşı uyardı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T10:58+0300
2024-01-27T10:58+0300
2024-01-27T10:59+0300
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Batı basını İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta'nın açıklamasına yer vererek, AB'nin Rus varlıklarından elde edilen karlara el koymasının euronun cazibesini azaltacağını belirtti.Panetta, "Uluslararası ilişkiler 'tekrarlanan bir oyunun' parçasıdır: bir para birimini silaha dönüştürmek kaçınılmaz olarak çekiciliğini azaltır ve alternatifleri tercih eder" dedi.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'in dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin kullanımı konusunda Şubat ortasında yapılacak üye ülke dışişleri bakanları toplantısından önce nihai bir anlaşmaya varmayı beklediğini söylemişti.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada yurtdışındaki Rus varlıklarına el konulmasının yasadışı olduğunu belirterek ellerinde Rusya'daki yabancıların el konulabilecek varlıklarının listesi olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Batı'nın Rus varlıklarına el koyma tehditlerinin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın ayna görüntüsü önlemleri de dahil olmak üzere tedbirler alacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/abd-senatosundan-rus-varliklarinin-ukraynaya-transferine-iliskin-tasariya-destek-1080033904.html
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italya, merkez bankası, euro, rusya, avrupa birliği, josep borrell, dmitriy peskov, sergey ryabkov, yuan
italya, merkez bankası, euro, rusya, avrupa birliği, josep borrell, dmitriy peskov, sergey ryabkov, yuan
İtalya Merkez Bankası Başkanı'ndan AB'ye uyarı: 'Rus varlıklarına el koymak euroya zarar verir'
10:58 27.01.2024 (güncellendi: 10:59 27.01.2024)
İtalya Merkez Bankası Başkanı Panetta, Avrupa Birliği'ni Rus varlıklarına el konulmasına karşı uyardı.
Batı basını İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta'nın açıklamasına yer vererek, AB'nin Rus varlıklarından elde edilen karlara el koymasının euronun cazibesini azaltacağını belirtti.
Panetta, "Uluslararası ilişkiler 'tekrarlanan bir oyunun' parçasıdır: bir para birimini silaha dönüştürmek kaçınılmaz olarak çekiciliğini azaltır ve alternatifleri tercih eder" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'in dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin kullanımı konusunda Şubat ortasında yapılacak üye ülke dışişleri bakanları toplantısından önce nihai bir anlaşmaya varmayı beklediğini söylemişti.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada yurtdışındaki Rus varlıklarına el konulmasının yasadışı olduğunu belirterek ellerinde Rusya'daki yabancıların el konulabilecek varlıklarının listesi olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Batı'nın Rus varlıklarına el koyma tehditlerinin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın ayna görüntüsü önlemleri de dahil olmak üzere tedbirler alacağını söylemişti.