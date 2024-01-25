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ABD Senatosu'ndan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferine ilişkin tasarıya destek
ABD Senatosu'ndan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferine ilişkin tasarıya destek
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Washington tarafından el konulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferini öngören tasarıyı destekledi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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abd senatosu dış ilişkiler komitesi
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kentucky senatörü cumhuriyetçi rand paul
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Komite Sözcüsü'nün yaptığı açıklamada, 20 vekilin lehte, 1 vekilin ise aleyhte oy kullandığı belirtilidi. Tasarıya karşı çıkan Kentucky'den Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, ihtilafın çözümü için Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler yapılması gerektiğini savundu.Belge metninde 'Rusya Federasyonu Merkez Bankası'ndan el konulan varlıklar ve Rusya Federasyonu'nun diğer egemen varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya ek yardım sağlanması' hususuna na atıfta bulunularak, aynı zamanda, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus egemen varlıklarına el koyma ve bunları transfer etme çabaları G7, Avrupa Birliği, Avustralya ve Rus egemen varlıklarına ev sahipliği yapan diğer ülkeler de dahil olmak üzere koordineli çok taraflı bir çabanın parçası olarak uluslararası müttefikler ve ortaklarla birlikte yürütülmelidir" ifadelerine yer verildi.Tasarının Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nden geçmesi gerektiğini belirtilirken daha sonra imzalanmak üzere Başkan Joe Biden'ın imzası için sunulabileceği belirtildi.Tasarının ayrıntılarıBelgenin yazarlarından biri olan Rhode Island eyaletinden Demokrat Sheldon Whitehouse'un da savunduğu üzere bu girişimin yürütme organını 'ABD'deki Rus hükümet fonlarına el koymaya ve bunları Ukrayna'nın yeniden inşasına yardım etmek üzere transfer etmeye' zorladığı ifade edildi.Yasa, Devlet Başkanı'na 'ABD'de dondurulmuş Rus egemen varlıklarına el koyma ve bunları Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak üzere transfer etme yetkisi' verirken Rusya Ukrayna'dan askerlerini çekene ve zararları tazmin etmeyi kabul edene kadar yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarına fon aktarımının yasaklanmasını da içeriyor.Senatörler ayrıca Başkan'a 'el konulan ve dondurulan Rus egemen varlıklarının Ukrayna'ya yardım olarak aktarılması için uluslararası bir tazminat mekanizması kurmak üzere müttefik ve ortaklarla birlikte çalışma' taahhüdünde de bulunuyor. Üyeler Dışişleri Bakanlığı'na ek yetki ve 'diğer ülkelerdeki ek Rus egemen varlıklarına el koymak için yurtdışındaki ortaklar ve müttefiklerle çalışmak üzere kaynak da veriyor.Komite Başkanı Ben Cardin her iki meclisin de bu girişimi onaylayacağına inandığını belirtti.. Kasım ayında Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi de benzer bir tasarıyı onaylamıştı ancak bu tasarı yürütme organının G7 ülkelerinin geri kalanı ve diğer müttefik ile ortaklarla koordinasyon içinde çalışmasını gerektirmiyordu. Bloomberg'in de daha önce bildirdiği gibi, Biden yönetimi Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferini destekliyor. Reuters'ta yer alan bilgilere göre eğer ABD Başkanı Biden bu belgeyi imzalarsa, ABD tarihinde 'ilk kez savaş halinde olmadığı' bir ülkenin merkez bankasının varlıklarına el koymuş olacak.Şu anda ABD Adalet Bakanlığı yalnızca Rusya ile ilgili yaptırımları ihlal ettiği için el konulan varlıkları Ukrayna'ya transfer edebiliyor. Bu yetkinin kullanıldığı tek örnek ise 2023 yılında Adalet Bakanı Merrick Garland'ın Tsargrad TV kanalının kurucusu Konstantin Malofeyev'den ele geçirilen 5.4 milyon doların Kiev'in ihtiyaçları için kullanılmasını emrettiği zaman olduğu ifade edildi.Olası sonuçlar ve Rusya'nın tepkisiRusya'nın verdiği bilgilere göre AB, ABD, Japonya ve Kanada yaklaşık 5-6 milyar doları ABD'de ve çoğu Belçika'daki Euroclear platformu da dahil olmak üzere Avrupa'da olmak üzere yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurmuş durumda. Reuters kaynaklarına göre AB liderleri, G7'nin Şubat ayındaki bir toplantıda böyle bir hareketin yasallığını tartışmayı planlamasına rağmen birliğin Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarına el koyma ihtimalinin düşük olduğuna inanırken Avrupalı yetkililerin sadece böylesi eşi benzeri görülmemiş bir el koymanın yasallığı konusunda değil, aynı zamanda Euro için olası sonuçları konusunda da endişeli oldukları dile getirildi. Yatırımcıların, fonlarına da bir gün el konulabileceği korkusuyla euro varlıklarından çekilebilecekleri ifade edilirken ABD'de de dolar konusunda benzer endişeler dile getirildi.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada yurtdışındaki Rus varlıklarına el konulmasının yasadışı olduğunu belirterek ellerinde Rusya'daki yabancıların el konulabilecek varlıklarının listesi olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Batı'nın Rus varlıklarına el koyma tehditlerinin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın ayna görüntüsü önlemleri de dahil olmak üzere tedbirler alacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231229/kremlin-yabancilarin-el-konulabilecek-varliklarinin-listesi-elimizde-mevcut-1079169275.html
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abd, abd senatosu, abd senatosu dış ilişkiler komitesi, rand paul, kentucky senatörü cumhuriyetçi rand paul, sheldon whitehouse, joe biden, g7, avrupa birliği, avustralya, belçika, euroclear bank, ben cardin, dmitriy peskov, sergey ryabkov
abd, abd senatosu, abd senatosu dış ilişkiler komitesi, rand paul, kentucky senatörü cumhuriyetçi rand paul, sheldon whitehouse, joe biden, g7, avrupa birliği, avustralya, belçika, euroclear bank, ben cardin, dmitriy peskov, sergey ryabkov

ABD Senatosu'ndan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferine ilişkin tasarıya destek

14:03 25.01.2024
© AA / Celal GüneşABD Senato Kongre
ABD Senato Kongre - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA / Celal Güneş
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Washington tarafından el konulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferini öngören tasarıyı destekledi.
Komite Sözcüsü'nün yaptığı açıklamada, 20 vekilin lehte, 1 vekilin ise aleyhte oy kullandığı belirtilidi. Tasarıya karşı çıkan Kentucky'den Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, ihtilafın çözümü için Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler yapılması gerektiğini savundu.
Belge metninde 'Rusya Federasyonu Merkez Bankası'ndan el konulan varlıklar ve Rusya Federasyonu'nun diğer egemen varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya ek yardım sağlanması' hususuna na atıfta bulunularak, aynı zamanda, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus egemen varlıklarına el koyma ve bunları transfer etme çabaları G7, Avrupa Birliği, Avustralya ve Rus egemen varlıklarına ev sahipliği yapan diğer ülkeler de dahil olmak üzere koordineli çok taraflı bir çabanın parçası olarak uluslararası müttefikler ve ortaklarla birlikte yürütülmelidir" ifadelerine yer verildi.
Tasarının Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nden geçmesi gerektiğini belirtilirken daha sonra imzalanmak üzere Başkan Joe Biden'ın imzası için sunulabileceği belirtildi.

Tasarının ayrıntıları

Belgenin yazarlarından biri olan Rhode Island eyaletinden Demokrat Sheldon Whitehouse'un da savunduğu üzere bu girişimin yürütme organını 'ABD'deki Rus hükümet fonlarına el koymaya ve bunları Ukrayna'nın yeniden inşasına yardım etmek üzere transfer etmeye' zorladığı ifade edildi.
Yasa, Devlet Başkanı'na 'ABD'de dondurulmuş Rus egemen varlıklarına el koyma ve bunları Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak üzere transfer etme yetkisi' verirken Rusya Ukrayna'dan askerlerini çekene ve zararları tazmin etmeyi kabul edene kadar yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarına fon aktarımının yasaklanmasını da içeriyor.
Senatörler ayrıca Başkan'a 'el konulan ve dondurulan Rus egemen varlıklarının Ukrayna'ya yardım olarak aktarılması için uluslararası bir tazminat mekanizması kurmak üzere müttefik ve ortaklarla birlikte çalışma' taahhüdünde de bulunuyor. Üyeler Dışişleri Bakanlığı'na ek yetki ve 'diğer ülkelerdeki ek Rus egemen varlıklarına el koymak için yurtdışındaki ortaklar ve müttefiklerle çalışmak üzere kaynak da veriyor.
Komite Başkanı Ben Cardin her iki meclisin de bu girişimi onaylayacağına inandığını belirtti.. Kasım ayında Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi de benzer bir tasarıyı onaylamıştı ancak bu tasarı yürütme organının G7 ülkelerinin geri kalanı ve diğer müttefik ile ortaklarla koordinasyon içinde çalışmasını gerektirmiyordu. Bloomberg'in de daha önce bildirdiği gibi, Biden yönetimi Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferini destekliyor. Reuters'ta yer alan bilgilere göre eğer ABD Başkanı Biden bu belgeyi imzalarsa, ABD tarihinde 'ilk kez savaş halinde olmadığı' bir ülkenin merkez bankasının varlıklarına el koymuş olacak.
Şu anda ABD Adalet Bakanlığı yalnızca Rusya ile ilgili yaptırımları ihlal ettiği için el konulan varlıkları Ukrayna'ya transfer edebiliyor. Bu yetkinin kullanıldığı tek örnek ise 2023 yılında Adalet Bakanı Merrick Garland'ın Tsargrad TV kanalının kurucusu Konstantin Malofeyev'den ele geçirilen 5.4 milyon doların Kiev'in ihtiyaçları için kullanılmasını emrettiği zaman olduğu ifade edildi.

Olası sonuçlar ve Rusya'nın tepkisi

Rusya'nın verdiği bilgilere göre AB, ABD, Japonya ve Kanada yaklaşık 5-6 milyar doları ABD'de ve çoğu Belçika'daki Euroclear platformu da dahil olmak üzere Avrupa'da olmak üzere yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurmuş durumda.
Reuters kaynaklarına göre AB liderleri, G7'nin Şubat ayındaki bir toplantıda böyle bir hareketin yasallığını tartışmayı planlamasına rağmen birliğin Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarına el koyma ihtimalinin düşük olduğuna inanırken Avrupalı yetkililerin sadece böylesi eşi benzeri görülmemiş bir el koymanın yasallığı konusunda değil, aynı zamanda Euro için olası sonuçları konusunda da endişeli oldukları dile getirildi. Yatırımcıların, fonlarına da bir gün el konulabileceği korkusuyla euro varlıklarından çekilebilecekleri ifade edilirken ABD'de de dolar konusunda benzer endişeler dile getirildi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada yurtdışındaki Rus varlıklarına el konulmasının yasadışı olduğunu belirterek ellerinde Rusya'daki yabancıların el konulabilecek varlıklarının listesi olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Batı'nın Rus varlıklarına el koyma tehditlerinin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın ayna görüntüsü önlemleri de dahil olmak üzere tedbirler alacağını söylemişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
DÜNYA
Kremlin: Yabancıların el konulabilecek varlıklarının listesi elimizde mevcut
29 Aralık 2023, 13:56
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