https://sputniknews.com.tr/20231229/kremlin-yabancilarin-el-konulabilecek-varliklarinin-listesi-elimizde-mevcut-1079169275.html

Kremlin: Yabancıların el konulabilecek varlıklarının listesi elimizde mevcut

Kremlin: Yabancıların el konulabilecek varlıklarının listesi elimizde mevcut

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada yurtdışındaki Rus varlıklarına el konulmasının yasadışı olduğunu belirterek ellerinde... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T13:56+0300

2023-12-29T13:56+0300

2023-12-29T13:56+0300

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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların bumerang etkisinin şimdiden belli olduğunu, birçok yabancının bunu düşünmeye başladığını söyledi.Peskov açıklamasında şu sözleri kaydetti:Rusya Federasyonu, Batı'nın birkaç yıl önce Rusya'ya uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu zikretmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu söylemiş ve Batı'nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek olduğunun altını çizmişti.Peskov: Putin'e destek yüksek düzeydeRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verilen desteğin her zaman yüksek düzeyde olduğunu söyledi.Daha önce Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan anket sonuçlarına göre Putin'e Rusların yüzde 80'i güvenirken, yüzde 77.1'inin ise genel olarak Putin'in faaliyetlerini onayladığını ortaya koyulmuştu.Peskov yaklaşan seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada şu cümleleri dile getirdi:Peskov: Yurtdışındaki Rus varlıklarına el konulması yasadışıRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın yurtdışındaki varlıklarına el konulmasının yasadışı olduğunu ve ciddi zararlı sonuçlara yol açacağını, bunun küresel ekonomiye bir darbe daha vuracağını söyledi.Peskov gazetecilerin Rusya'nın yabancı varlıklara el koyup koyamayacağı sorusu üzerine "Bu tür eylemler çok ama çok ciddi sonuçlar doğurabilir" dedi.Perşembe günü Financial Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde başta Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere Avrupa Birliği'nin ABD tarafından ortaya atılan Rusya'nın 300 milyar dolarlık dondurulmuş varlığına el koyması fikrine şüpheyle yaklaştıklarını ve öncelikle bu tedbirin yasallığının iyice değerlendirilmesi gerektiğine inandıklarını yazmıştı.Peskov: Yabancıların el konulabilecek varlıklarının listesi elimizde mevcutRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın yabancıların eylemlerine karşılık olarak el konulabilecek varlıkların bir listesine sahip olduğunu söyledi.Peskov gazetecilerin yabancı varlıklara el konulup konmayacağına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:Daha önce Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'ya yardım etmek için kullanma olasılığı hakkında konuşmak için erken olduğunu düşündüğünü söylemişti.Ukrayna'daki özel operasyonun başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euro değerindeki döviz rezervlerinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Yaklaşık 200 milyar euro AB'de, özellikle de dünyanın en büyük takas ve mutabakat sistemlerinden biri olan Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında tutuluyor. Ekim ayı sonunda Euroclear, 2023 yılının ilk dokuz ayında yaptırım uygulanan Rus varlıklarının yatırımından yaklaşık 3 milyar euro faiz kazandığını duyurmuştu.Kremlin bu tür kararların alınmasının uluslararası hukukun tüm kural ve normlarının çiğnenmesinde bir başka adım olacağını söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak nitelendirmiş ve AB'nin sadece özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını vurgulamıştı.Daha önce Maliye Bakanı Anton Siluanov, dost olmayan Batılı ülkelerin 2022'den bu yana Rusya'ya, vatandaşlarına ve kuruluşlarına yaptırımlar uyguladığını; AB ve diğer Batılı ülkelerin de dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması için yasal koşullar yaratmak, Rus şirketlerinin iştiraklerine dış yönetim uygulamak, Rus tüzel kişiliklerinin ve bireylerinin mülkiyet haklarını yasadışı olarak mahrum etmek veya kısıtlamak için aktif olarak çalıştığını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231215/kremlin-sozcusu-peskov-ukraynadaki-catisma-abdnin-rusyaya-karsi-organize-ettigi-hibrit-bir-savas-1078505459.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, almanya, italya, fransa, avrupa birliği, euroclear bank, anton siluanov, rusya dışişleri bakan yardımcısı yevgeniy ivanov, john kirby, seçimler