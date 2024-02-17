https://sputniknews.com.tr/20240217/batik-gemiden-cikarilan-ilk-cesedin-asci-zeynep-kilinca-ait-oldugu-ortaya-cikti-1080833683.html

Batık gemiden çıkarılan ilk cesedin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu ortaya çıktı

Batık gemiden çıkarılan ilk cesedin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinden bugün cenazesi çıkarılan ilk kişinin 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç olduğu ortaya çıktı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T17:41+0300

2024-02-17T17:41+0300

2024-02-17T17:41+0300

türkiye

marmara denizi

gemi

batık

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/11/1080833526_0:137:877:630_1920x0_80_0_0_294f32b5a460cef4f682beb6b256b2ce.jpg

Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle battı. Bugün bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek ilk cenazeyi buldu. Karacabey ilçesi Kurşunlu limanından belediye cenaze nakil ambulansıyla adli tıp kurumuna getirilen cenazenin Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi.Yapılacak otopsinin ardından kesin vefat sebebi belirlenecek ve Kılınç'ın cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla Adana'ya gönderilecek. Gemide bir çok işe katkı sağlayan aşçı Zeynep Kılınç'ın son görüntülerinde valf cihazını zımparaladığı, Batuhan A isimli gemi ile yolculuk yaparken Hande Yener'in "Benden bi tane daha yok" şarkısını dinlediği kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240217/marmarada-batan-gemide-arama-kurtarma-calismalarinda-murettebattan-1-kisinin-cesedine-ulasildi-1080827976.html

türkiye

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aşçı zeynep kılınç, zeynep kılınç batan gemi, batık gemi zeynep kılınç