https://sputniknews.com.tr/20240217/batik-gemiden-cikarilan-ilk-cesedin-asci-zeynep-kilinca-ait-oldugu-ortaya-cikti-1080833683.html
Batık gemiden çıkarılan ilk cesedin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu ortaya çıktı
Batık gemiden çıkarılan ilk cesedin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinden bugün cenazesi çıkarılan ilk kişinin 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç olduğu ortaya çıktı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T17:41+0300
2024-02-17T17:41+0300
2024-02-17T17:41+0300
türkiye
marmara denizi
gemi
batık
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Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle battı. Bugün bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek ilk cenazeyi buldu. Karacabey ilçesi Kurşunlu limanından belediye cenaze nakil ambulansıyla adli tıp kurumuna getirilen cenazenin Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi.Yapılacak otopsinin ardından kesin vefat sebebi belirlenecek ve Kılınç'ın cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla Adana'ya gönderilecek. Gemide bir çok işe katkı sağlayan aşçı Zeynep Kılınç'ın son görüntülerinde valf cihazını zımparaladığı, Batuhan A isimli gemi ile yolculuk yaparken Hande Yener'in "Benden bi tane daha yok" şarkısını dinlediği kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240217/marmarada-batan-gemide-arama-kurtarma-calismalarinda-murettebattan-1-kisinin-cesedine-ulasildi-1080827976.html
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aşçı zeynep kılınç, zeynep kılınç batan gemi, batık gemi zeynep kılınç
aşçı zeynep kılınç, zeynep kılınç batan gemi, batık gemi zeynep kılınç
Batık gemiden çıkarılan ilk cesedin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu ortaya çıktı
Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinden bugün cenazesi çıkarılan ilk kişinin 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç olduğu ortaya çıktı.
Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle battı. Bugün bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek ilk cenazeyi buldu.
Karacabey ilçesi Kurşunlu limanından belediye cenaze nakil ambulansıyla adli tıp kurumuna getirilen cenazenin Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi.
Yapılacak otopsinin ardından kesin vefat sebebi belirlenecek ve Kılınç'ın cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla Adana'ya gönderilecek.
Gemide bir çok işe katkı sağlayan aşçı Zeynep Kılınç'ın son görüntülerinde valf cihazını zımparaladığı, Batuhan A isimli gemi ile yolculuk yaparken Hande Yener'in "Benden bi tane daha yok" şarkısını dinlediği kaydedilmişti.