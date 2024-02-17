https://sputniknews.com.tr/20240217/marmarada-batan-gemide-arama-kurtarma-calismalarinda-murettebattan-1-kisinin-cesedine-ulasildi-1080827976.html

Marmara’da batan gemide arama kurtarma çalışmalarında mürettebattan 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Marmara’da batan gemide arama kurtarma çalışmalarında mürettebattan 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta kayıp 6 kişiden birinin cesedine... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T14:27+0300

2024-02-17T14:27+0300

2024-02-17T15:35+0300

türkiye

marmara denizi

gemi

mürettebat

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikteki geminin enkazında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların çalışma yapmaya başladığını söyledi.Geminin enkazında bir personelin cesedine ulaşıldığını belirten Demirtaş, kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü ifade etti.700'den fazla kişi arama kurtarma çalışmasındaVali Demirtaş, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede çalışmalara devam edildiğini bildirdi.Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki 'Batuhan A' adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240216/kayip-denizcilerden-biri-gemi-batmadan-onceki-son-anlari-goruntuledi-1080815951.html

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