https://sputniknews.com.tr/20240217/marmarada-batan-gemide-arama-kurtarma-calismalarinda-murettebattan-1-kisinin-cesedine-ulasildi-1080827976.html
Marmara’da batan gemide arama kurtarma çalışmalarında mürettebattan 1 kişinin cesedine ulaşıldı
Marmara’da batan gemide arama kurtarma çalışmalarında mürettebattan 1 kişinin cesedine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta kayıp 6 kişiden birinin cesedine... 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T14:27+0300
2024-02-17T14:27+0300
2024-02-17T15:35+0300
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marmara denizi
gemi
mürettebat
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikteki geminin enkazında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların çalışma yapmaya başladığını söyledi.Geminin enkazında bir personelin cesedine ulaşıldığını belirten Demirtaş, kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü ifade etti.700'den fazla kişi arama kurtarma çalışmasındaVali Demirtaş, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede çalışmalara devam edildiğini bildirdi.Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki 'Batuhan A' adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240216/kayip-denizcilerden-biri-gemi-batmadan-onceki-son-anlari-goruntuledi-1080815951.html
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marmara denizi, gemi, mürettebat
marmara denizi, gemi, mürettebat
Marmara’da batan gemide arama kurtarma çalışmalarında mürettebattan 1 kişinin cesedine ulaşıldı
14:27 17.02.2024 (güncellendi: 15:35 17.02.2024)
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta kayıp 6 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikteki geminin enkazında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların çalışma yapmaya başladığını söyledi.
Geminin enkazında bir personelin cesedine ulaşıldığını belirten Demirtaş, kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü ifade etti.
700'den fazla kişi arama kurtarma çalışmasında
Vali Demirtaş, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede çalışmalara devam edildiğini bildirdi.
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki 'Batuhan A' adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.