Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu yaşanan maden kazasıyla ilgili konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "(Erzincan maden kazası) 9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

Enerji Bakanı Bayraktar: Kardeşlerimizin 3'ü bir lokasyonda 6'sı diğer lokasyonda

Enerji Bakanı Bayraktar: Kardeşlerimizin 3'ü bir lokasyonda 6'sı diğer lokasyonda

Enerji Bakanı Bayraktar: Kardeşlerimizin 3'ü bir lokasyonda 6'sı diğer lokasyonda

© AA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar © AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "(Erzincan maden kazası) 9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik" dedi.