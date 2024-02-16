https://sputniknews.com.tr/20240216/enerji-bakani-bayraktar-kardeslerimizin-3u-bir-lokasyonda-6si-diger-lokasyonda--1080793119.html
Enerji Bakanı Bayraktar: Kardeşlerimizin 3'ü bir lokasyonda 6'sı diğer lokasyonda
Enerji Bakanı Bayraktar: Kardeşlerimizin 3'ü bir lokasyonda 6'sı diğer lokasyonda
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "(Erzincan maden kazası) 9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T11:51+0300
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erzincan
toprak kayması
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu yaşanan maden kazasıyla ilgili konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincan-ilicteki-maden-faciasinda-saha-sorumlusu-4-kisi-gozaltina-alindi-1080717592.html
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erzincan, toprak kayması
Enerji Bakanı Bayraktar: Kardeşlerimizin 3'ü bir lokasyonda 6'sı diğer lokasyonda
11:51 16.02.2024 (güncellendi: 12:03 16.02.2024)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "(Erzincan maden kazası) 9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu yaşanan maden kazasıyla ilgili konuştu:
Şu anda yabancı uyruklu da dahil olmak üzere 8 yönetici, personel adliyeye sevk edildi. İdari soruşturma kapsamında ifade verecekler
Burada (İliç) bahsettiğimiz heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçmiş bulunuyoruz
(Erzincan maden kazası) 9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik