https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincan-ilicteki-maden-faciasinda-saha-sorumlusu-4-kisi-gozaltina-alindi-1080717592.html

Erzincan İliç'teki maden faciasında saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı

Erzincan İliç'teki maden faciasında saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın maden faciasına ilişkin saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T11:52+0300

2024-02-14T11:52+0300

2024-02-14T12:25+0300

türkiye

iliç

maden

erzincan

gözaltı

gözaltı kararı

son dakika

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg

Dün İliç'teki altın maden sahasında yaşanan felaketin ardından 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken olaya ilişkin sorumlular gözaltına alınmaya başladı. Faciaya ilişkin saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.Ne olmuştu?Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincanda-yasanan-felakette-son-durum-bolgeye-giden-bakan-yerlikaya-aktardi-1080708695.html

türkiye

iliç

erzincan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iliç son dakika, erzincan son dakika, maden çöktü, 9 işçi, erzincan gözaltı, iliç gözaltı, maden faciası gözaltı