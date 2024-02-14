https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincan-ilicteki-maden-faciasinda-saha-sorumlusu-4-kisi-gozaltina-alindi-1080717592.html
Erzincan İliç'teki maden faciasında saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı
Erzincan İliç'teki maden faciasında saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın maden faciasına ilişkin saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
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Dün İliç'teki altın maden sahasında yaşanan felaketin ardından 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken olaya ilişkin sorumlular gözaltına alınmaya başladı. Faciaya ilişkin saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.Ne olmuştu?Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincanda-yasanan-felakette-son-durum-bolgeye-giden-bakan-yerlikaya-aktardi-1080708695.html
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Erzincan İliç'teki maden faciasında saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı
11:52 14.02.2024 (güncellendi: 12:25 14.02.2024)
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın maden faciasına ilişkin saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.
Dün İliç'teki altın maden sahasında yaşanan felaketin ardından 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken olaya ilişkin sorumlular gözaltına alınmaya başladı. Faciaya ilişkin saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.
Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.