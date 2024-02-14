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https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincanda-yasanan-felakette-son-durum-bolgeye-giden-bakan-yerlikaya-aktardi-1080708695.html
Erzincan'da yaşanan felakette son durum: Bölgeye giden Bakan Yerlikaya aktardı
Erzincan'da yaşanan felakette son durum: Bölgeye giden Bakan Yerlikaya aktardı
Sputnik Türkiye
Erzincan'da altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Çekilen görüntüler dağın adeta yıkıldığını gözler önüne serdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T06:33+0300
2024-02-14T06:33+0300
türkiye
erzincan
felaket
heyelan
toprak kayması
maden
göçük
ölü
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enkaz
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Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışan toprak altında kaldı. Kayıp çalışanların bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki altın madenine giderek bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Şu an bulunduğumuz noktada Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir maden ocağından çıkarılan cevherin konumlandırıldığı yığın alanında önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana gelmiştir. Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplar 10 milyon metreküp olduğu bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. İlk belirlemelere göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.'Toplam 827 personel görev yapıyor'Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibinin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, "Erzincan, Erzurum, Sivas, Tunceli il, AFAD müdürleri, Sivas, Erzurum, Rize ve Diyarbakır birlik müdürleri görevlendirildi. Olayı takiben sahadaki çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılarımız, Erzincan ve Sivas Valilerimiz, Erzincan Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, kaymakamlarımız, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, ilgili kurum ve kuruluşlardan genel müdür ve daire başkanları her biri buraya intikal ettiler. An itibariyle bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama- kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama- kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri, araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu. Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon TIR’ları görevlendirildi" diye konuştu.'Mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu'AFAD koordinasyonunda bilim insanları tarafından bölgenin önceki ve güncel haritalarının incelenerek stabil alanlarının tespitine başlandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalar da olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama- kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor. İfade ettiğimiz gibi arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Madencilerimize, Erzincan'ımıza ve milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. En büyük duamız buradan güzel haberleri milletimizle buluşturmak olacaktır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240213/erzincanda-maden-coktu-cok-sayida-isci-gocuk-altinda-kaldi-1080690482.html
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erzincan, felaket, heyelan, toprak kayması, maden, göçük, ölü, yaralı, enkaz, kayıp, iliç, ali yerlikaya, afad, jandarma arama kurtarma (jak), tsk, arama, arama kurtarma, arama-kurtarma
erzincan, felaket, heyelan, toprak kayması, maden, göçük, ölü, yaralı, enkaz, kayıp, iliç, ali yerlikaya, afad, jandarma arama kurtarma (jak), tsk, arama, arama kurtarma, arama-kurtarma

Erzincan'da yaşanan felakette son durum: Bölgeye giden Bakan Yerlikaya aktardı

06:33 14.02.2024
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR - RAHMİ MEYVECİ-Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR - RAHMİ MEYVECİ-
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Erzincan'da altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Çekilen görüntüler dağın adeta yıkıldığını gözler önüne serdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, kaymanın yaşandığı alanda 827 personelin görev yaptığını ifade etti.
Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışan toprak altında kaldı. Kayıp çalışanların bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki altın madenine giderek bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Şu an bulunduğumuz noktada Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir maden ocağından çıkarılan cevherin konumlandırıldığı yığın alanında önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana gelmiştir. Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplar 10 milyon metreküp olduğu bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. İlk belirlemelere göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

'Toplam 827 personel görev yapıyor'

Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibinin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, "Erzincan, Erzurum, Sivas, Tunceli il, AFAD müdürleri, Sivas, Erzurum, Rize ve Diyarbakır birlik müdürleri görevlendirildi. Olayı takiben sahadaki çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılarımız, Erzincan ve Sivas Valilerimiz, Erzincan Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, kaymakamlarımız, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, ilgili kurum ve kuruluşlardan genel müdür ve daire başkanları her biri buraya intikal ettiler. An itibariyle bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama- kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama- kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri, araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu. Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon TIR’ları görevlendirildi" diye konuştu.

'Mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu'

AFAD koordinasyonunda bilim insanları tarafından bölgenin önceki ve güncel haritalarının incelenerek stabil alanlarının tespitine başlandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalar da olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama- kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor. İfade ettiğimiz gibi arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Madencilerimize, Erzincan'ımıza ve milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. En büyük duamız buradan güzel haberleri milletimizle buluşturmak olacaktır" dedi.
Erzincan'da maden çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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CANLI | Erzincan'da maden çöktü: '9 çalışanın olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var'
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