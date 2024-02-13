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CANLI | Erzincan'da maden çöktü: '9 çalışanın olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var'
CANLI | Erzincan'da maden çöktü: '9 çalışanın olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var'
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Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
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erzincan, göçük, maden, işçi, новый онлайн для белой редактуры, video

CANLI | Erzincan'da maden çöktü: '9 çalışanın olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var'

16:14 13.02.2024 (güncellendi: 18:36 13.02.2024)
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var" açıklamasında bulundu. Erzincan Valisi Aydoğdu canlı yayında yaptığı açıklamada Fırat Nehri'ne bir sızma durumunun söz konusu olmadığını açıkladı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.
Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.
Aydoğdu, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı." dedi
Siyanürlü solüsyon madenin çevresine yayıldığı da aktarılan bilgiler arasında.

Şirketten açıklama geldi

Erzincan'da altın madenini işleten firma Anagold Madencilik, kamuoyu açıklaması yayınlandı:

Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz.

Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.

Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

AFAD, madendeki işçiler için 9 şehirden Erzincan'a personel sevk ettiğini duyurdu

AFAD, göçük oluşan madene çevre şehirlerden personel göndereceğini belirterek X sosyal medya platformunda şu açıklamayı yaptı:

Bakan Yerlikaya: 9 kişi toprak altında, 400 kişi ile arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "667 çalışandan 9'u eksik, 400 kişi ile arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mehmetçik, AFAD ve Jandarma dahil tüm personel görevde" açıklamalarını yaptı.

Bakan Tunç: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformunda paylaştığı gönderide olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti:
Enerji Bakanlığı da 9 kişinin kayıp olduğunu doğruladı.
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18:34 13.02.2024
Erzincan Valisi Aydoğdu: Bizim için en önemli olan toprak altındaki vatandaşlarımızı sağ salşm çıkarmak, şu anda Fırat Nehri'ne falan bir sızma söz konusu değil
18:10 13.02.2024
Bakan Yerlikaya: 9 çalışanın olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var
TRT Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini bildirdi.
Maden ocağından çıkarılan toprakların istiflenmesiyle oluşan bir kümelenme olduğunu belirten Yerlikaya, kümelenen toprağın kayması sonucu olayın meydana geldiğini kaydetti.
Yerlikaya, valilik koordinasyonunda arama kurtarma başta olmak üzere bölgedeki bütün AFAD çalışanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını seferberlik ruhuyla bölgeye gönderdiklerini ifade etti.
Yaklaşık 400 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, bölgedeki çalışmaların devam etmesi durumunda gereken bütün tedbirlerin alındığını dile getirdi.
Göçük altında kalanların ailelerine ve mesai arkadaşlarına iyi bir haber verebilmek istediklerini vurgulayan Yerlikaya, madende toplam 667 kişinin vardiyalı bir şekilde çalıştığı bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.
Vali ve firma yetkilileriyle görüştüklerini aktaran Yerlikaya, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var" diye konuştu.
17:35 13.02.2024
Bakan Koca'dan açıklama: Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Erzincan İliç’te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.
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