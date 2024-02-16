https://sputniknews.com.tr/20240216/aleksey-navalniy-hayatini-kaybetti-1080799643.html
Aleksey Navalnıy hayatını kaybetti
Aleksey Navalnıy hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu, Aleksey Navalnıy'ın Yamal-Nenetsk Özerk Bölgesi'ndeki 3. No'lu ıslahevinde hayatını kaybettiğini açıkladı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T14:32+0300
2024-02-16T14:32+0300
2024-02-16T15:39+0300
dünya
rusya
aleksey navalnıy
kremlin
dmitriy peskov
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Federal Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "16 Şubat'ta 3 No'lu ıslahevinde hükümlü Aleksey Navalnıy, hava aldıktan sonra kendini kötü hissetti ve neredeyse hemen bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları derhal geldi ve ambulans çağrıldı" dendi.Navalnıy'ı kurtarmak için gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını bildiren kurum, müdahalelerden olumlu sonuç alınamadığını ve doktorların hükümlünün öldüğünü belirttiğini aktardı.Kurum, Navalnıy'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü de kaydetti.Kremlin'den ilk açıklamaKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'ın vefatı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini belirtti.Federal Ceza İnfaz Kurumu'nun Navalnıy'ın ölümüyle ilgili tüm incelemeleri yaptığını kaydeden Peskov, ek talimata gerek olmadığını, doktorların ölüm nedenlerini açıklaması gerektiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240216/tucker-carlson-ukrayna-yardimlari-icin-abdli-senatoru-elestirdi-bu-resmen-dolandiricilik-1080793492.html
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rusya, aleksey navalnıy, kremlin, dmitriy peskov
rusya, aleksey navalnıy, kremlin, dmitriy peskov
Aleksey Navalnıy hayatını kaybetti
14:32 16.02.2024 (güncellendi: 15:39 16.02.2024)
Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu, Aleksey Navalnıy'ın Yamal-Nenetsk Özerk Bölgesi'ndeki 3. No'lu ıslahevinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Federal Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "16 Şubat'ta 3 No'lu ıslahevinde hükümlü Aleksey Navalnıy, hava aldıktan sonra kendini kötü hissetti ve neredeyse hemen bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları derhal geldi ve ambulans çağrıldı" dendi.
Navalnıy'ı kurtarmak için gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını bildiren kurum, müdahalelerden olumlu sonuç alınamadığını ve doktorların hükümlünün öldüğünü belirttiğini aktardı.
Kurum, Navalnıy'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü de kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'ın vefatı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini belirtti.
Federal Ceza İnfaz Kurumu'nun Navalnıy'ın ölümüyle ilgili tüm incelemeleri yaptığını kaydeden Peskov, ek talimata gerek olmadığını, doktorların ölüm nedenlerini açıklaması gerektiğini söyledi.