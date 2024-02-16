https://sputniknews.com.tr/20240216/aleksey-navalniy-hayatini-kaybetti-1080799643.html

Aleksey Navalnıy hayatını kaybetti

Aleksey Navalnıy hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu, Aleksey Navalnıy'ın Yamal-Nenetsk Özerk Bölgesi'ndeki 3. No'lu ıslahevinde hayatını kaybettiğini açıkladı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T14:32+0300

2024-02-16T14:32+0300

2024-02-16T15:39+0300

dünya

rusya

aleksey navalnıy

kremlin

dmitriy peskov

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Federal Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "16 Şubat'ta 3 No'lu ıslahevinde hükümlü Aleksey Navalnıy, hava aldıktan sonra kendini kötü hissetti ve neredeyse hemen bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları derhal geldi ve ambulans çağrıldı" dendi.Navalnıy'ı kurtarmak için gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını bildiren kurum, müdahalelerden olumlu sonuç alınamadığını ve doktorların hükümlünün öldüğünü belirttiğini aktardı.Kurum, Navalnıy'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü de kaydetti.Kremlin'den ilk açıklamaKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'ın vefatı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini belirtti.Federal Ceza İnfaz Kurumu'nun Navalnıy'ın ölümüyle ilgili tüm incelemeleri yaptığını kaydeden Peskov, ek talimata gerek olmadığını, doktorların ölüm nedenlerini açıklaması gerektiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240216/tucker-carlson-ukrayna-yardimlari-icin-abdli-senatoru-elestirdi-bu-resmen-dolandiricilik-1080793492.html

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rusya, aleksey navalnıy, kremlin, dmitriy peskov