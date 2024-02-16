https://sputniknews.com.tr/20240216/tucker-carlson-ukrayna-yardimlari-icin-abdli-senatoru-elestirdi-bu-resmen-dolandiricilik-1080793492.html

Tucker Carlson, Ukrayna yardımları için ABD'li Senatör'ü eleştirdi: 'Bu resmen dolandırıcılık'

Tucker Carlson, Ukrayna yardımları için ABD'li Senatör'ü eleştirdi: 'Bu resmen dolandırıcılık'

Sputnik Türkiye

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna’ya mali yardımı kredi şeklinde verme önerisinde bulunan Senatör Lindsey Graham’ı eleştirerek bunun dolandırıcılık... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T12:01+0300

2024-02-16T12:01+0300

2024-02-16T12:10+0300

ukrayna krizi

tucker carlson

lindsey graham

abd'li senatör lindsey graham

abd

ukrayna

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Uzun süre boyunca Ukrayna’ya destek sağlayan Senatör Graham, son oylamada Ukrayna’ya 60 milyar dolarlık desteği içeren tasarıya ‘hayır’ diyerek Kiev’e kredi verilmesi önerisinde bulunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, X sosyal medya paylaşımında, “Lindsey Graham, Cumhuriyetçilere plan sunarak Zelenskiy’e 60 milyar doları öylesine vermek yerine borç vermeye ikna etmeye çalışıyor. Bazıları buna kanıyor. Ama bu dolandırıcılık” diye yazdı.'Ukrayna bu borcu hiçbir zaman ödeyemecek'Ukrayna’nın hiçbir zaman bu borcu ödeyemeyeceğini, ABD’nin de bunu yapmaya zorlayamayacağını kaydeden gazeteci, bu adımın, bölgeye daha fazla silah göndermek, kaçınılmaz olan barış anlaşmasının imzalanmasını geciktirmek ve birçoğu senatörle aynı yaşta olan daha fazla Ukraynalıyı ölüme mahkum etmek için daha çirkin yöntem olduğunu kaydetti.Carlson, “Senatör kendisi savaş alanında onlara katılsaydı daha kolay olurdu” diye ekledi.Daha önce ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti. Tasarı onay için Temsilciler Meclisi’ne gönderilmişti, lakin Meclis Başkanı Mike Johnson tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240213/putinle-roportaj-yapan-carlson-ukrayna-batinin-yardimiyla-bile-rusyayi-yenemez-1080672585.html

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tucker carlson, lindsey graham, abd'li senatör lindsey graham, abd, ukrayna