https://sputniknews.com.tr/20240215/dolartlde-yukselis-devam-ediyor-1080752888.html

Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor

Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 30,7680 liradan, euro 33,0100 liradan güne başladı. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T10:03+0300

2024-02-15T10:03+0300

2024-02-15T10:03+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

gram altın

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Serbest piyasada 30,7660 liradan alınan dolar, 30,7680 liradan satılıyor. 33,0080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0100 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,7510 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9270 lira olmuştuGram altın ne kadar?Gram altın 1970, çeyrek altın 3 bin 191 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 729 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne bin 992 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.072 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.26 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.26 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.991 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240214/dolarda-kademeli-yukselis-1080712425.html

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