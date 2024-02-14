https://sputniknews.com.tr/20240214/dolarda-kademeli-yukselis-1080712425.html

Dolarda kademeli yükseliş

Dolarda kademeli yükseliş

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 30,7790 liradan, euro 32,9740 liradan güne başladı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T09:39+0300

2024-02-14T09:39+0300

2024-02-14T09:39+0300

ekonomi

dolar

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altın

yarım gram altın

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euro

bitcoin madenciliği

bitcoin

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Serbest piyasada 30,7770 liradan alınan dolar, 30,7790 liradan satılıyor. 32,9720 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9740 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,7280 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9660 lira olmuştuGram altın ne kadar?Gram altın 1968, çeyrek altın 3 bin 188 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 713 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne bin 991 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.994 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.49 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.49 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 49.623 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240213/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1080672001.html

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