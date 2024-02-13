https://sputniknews.com.tr/20240213/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1080672001.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 30,7200 liradan, euro 33,1030 liradan güne başladı. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T09:45+0300

2024-02-13T09:45+0300

2024-02-13T09:45+0300

ekonomi

dolar

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Serbest piyasada 30,7180 liradan alınan dolar, 30,7200 liradan satılıyor. 33,1010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,1030 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,7070 lira, euronun satış fiyatı ise 33,1030 lira olmuştuGram altın ne kadar?Gram altın 1996, çeyrek altın 3 bin 234 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 898 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 22 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.174 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.44 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.44 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 50.070 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240212/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1080641256.html

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