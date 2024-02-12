https://sputniknews.com.tr/20240212/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1080641256.html
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,6990 liradan, euro 33,1600 liradan haftaya başladı. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T09:51+0300
2024-02-12T09:51+0300
2024-02-12T09:51+0300
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Serbest piyasada 30,6970 liradan alınan dolar, 30,6990 liradan satılıyor. 33,1580 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,1600 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 30,6850 lira, euronun satış fiyatı ise 33,1070 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 1997, çeyrek altın 3 bin 236 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 905 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 24 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.045 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.89 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.89 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 47.934 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240209/bitcoin-46-bin-dolari-asti-1080564285.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, kripto para
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, kripto para
Dolar kuru bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,6990 liradan, euro 33,1600 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 30,6970 liradan alınan dolar, 30,6990 liradan satılıyor. 33,1580 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,1600 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 30,6850 lira, euronun satış fiyatı ise 33,1070 lira olmuştu.
Gram altın 1997, çeyrek altın 3 bin 236 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 905 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 24 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.045 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 81.89 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.89 dolardan işlem görüyor.
Kripto para birimi Bitcoin bugün 47.934 dolar seviyesinde.