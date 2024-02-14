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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-savunma-bakani-avrupadaki-nato-kuvvetleri-komutanina-askeri-planlar-hakkinda-bilgi-verdik-1080706002.html
Ukrayna Savunma Bakanı: Avrupa'daki NATO kuvvetleri komutanına askeri planlar hakkında bilgi verdik
Ukrayna Savunma Bakanı: Avrupa'daki NATO kuvvetleri komutanına askeri planlar hakkında bilgi verdik
Sputnik Türkiye
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli’ye 2024 yılına ilişkin askeri planlar hakkında bilgi verdiğini belirtti. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T00:16+0300
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Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Facebook’tan yaptığı açıklamada, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ile birlikte NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve 2024 yılına ilişkin askeri planları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.Umerov, “2024 yılına ilişkin askeri planlarımızı görüştük. Başkomutan öncelikleri dile getirdi. Bunlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yapısının optimize edilmesi, ordumuzun eğitim kalitesinin artırılması, mevcut tugayların yenilenmesi ve yenilerinin oluşturulması, silah ve teçhizata yönelik düzenli ihtiyaçların sağlanması yer alıyor” ifadelerini kullandı.Umerov ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp yeteneklerinin arttırılması konusunun da ele alındığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240213/simonyan-ukrayna-genelkurmay-baskani-selidovodaki-zayiata-dair-bilgi-verilmesini-yasakladi-1080693632.html
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Ukrayna Savunma Bakanı: Avrupa'daki NATO kuvvetleri komutanına askeri planlar hakkında bilgi verdik

00:16 14.02.2024
© ROBERTO SCHMIDTUkrayna Savunma Bakanı Umerov
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© ROBERTO SCHMIDT
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Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli’ye 2024 yılına ilişkin askeri planlar hakkında bilgi verdiğini belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Facebook’tan yaptığı açıklamada, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ile birlikte NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve 2024 yılına ilişkin askeri planları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.
Umerov, “2024 yılına ilişkin askeri planlarımızı görüştük. Başkomutan öncelikleri dile getirdi. Bunlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yapısının optimize edilmesi, ordumuzun eğitim kalitesinin artırılması, mevcut tugayların yenilenmesi ve yenilerinin oluşturulması, silah ve teçhizata yönelik düzenli ihtiyaçların sağlanması yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Umerov ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp yeteneklerinin arttırılması konusunun da ele alındığını kaydetti.
Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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