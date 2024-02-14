https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-savunma-bakani-avrupadaki-nato-kuvvetleri-komutanina-askeri-planlar-hakkinda-bilgi-verdik-1080706002.html

Ukrayna Savunma Bakanı: Avrupa'daki NATO kuvvetleri komutanına askeri planlar hakkında bilgi verdik

Ukrayna Savunma Bakanı: Avrupa'daki NATO kuvvetleri komutanına askeri planlar hakkında bilgi verdik

Sputnik Türkiye

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli’ye 2024 yılına ilişkin askeri planlar hakkında bilgi verdiğini belirtti. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

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Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Facebook’tan yaptığı açıklamada, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ile birlikte NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve 2024 yılına ilişkin askeri planları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.Umerov, “2024 yılına ilişkin askeri planlarımızı görüştük. Başkomutan öncelikleri dile getirdi. Bunlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yapısının optimize edilmesi, ordumuzun eğitim kalitesinin artırılması, mevcut tugayların yenilenmesi ve yenilerinin oluşturulması, silah ve teçhizata yönelik düzenli ihtiyaçların sağlanması yer alıyor” ifadelerini kullandı.Umerov ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp yeteneklerinin arttırılması konusunun da ele alındığını kaydetti.

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