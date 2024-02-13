https://sputniknews.com.tr/20240213/simonyan-ukrayna-genelkurmay-baskani-selidovodaki-zayiata-dair-bilgi-verilmesini-yasakladi-1080693632.html

Simonyan: Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Selidovo'daki zayiata dair bilgi verilmesini yasakladı

Simonyan: Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Selidovo'daki zayiata dair bilgi verilmesini yasakladı

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T17:26+0300

2024-02-13T17:26+0300

2024-02-13T17:26+0300

ukrayna krizi

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

aleksandr sırskiy

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Ukrayna'da geçen hafta göreve getirilen Sırskiy'in Selidovo'daki zayiatların ardından bunlarla ilgili bilgi paylaşımlarına yasak getirdiği ifade edildi.Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Ukrayna'dan, Sırskiy'in bizimkilerin yoğun şekilde vurduğu Selidovo'daki zayiat hakkında her türlü bilgiyi yasakladığını yazıyorlar" dedi.Selidovo'da Adveyevka'daki çatışmalarda yer alması için bir Ukrayna ordusu taburuna eğitim verildiğini kaydeden Simonyan, can kaybının bin 500 kişi olduğunun yazıldığını ifade etti.Selidovo, DHC'de Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan noktalardan biri.Adveyevka ise, Donetsk'in kuzey kırsalı olup Ukrayna ordusu tarafından müstahkem mevkiye dönüştürüldü ve şu anda burası için yoğun çatışmalar yaşanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240213/rusya-ordusu-donetskteki-ilerleyisini-surduruyor-1080688679.html

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