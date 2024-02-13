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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240213/simonyan-ukrayna-genelkurmay-baskani-selidovodaki-zayiata-dair-bilgi-verilmesini-yasakladi-1080693632.html
Simonyan: Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Selidovo'daki zayiata dair bilgi verilmesini yasakladı
Simonyan: Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Selidovo'daki zayiata dair bilgi verilmesini yasakladı
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T17:26+0300
2024-02-13T17:26+0300
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Ukrayna'da geçen hafta göreve getirilen Sırskiy'in Selidovo'daki zayiatların ardından bunlarla ilgili bilgi paylaşımlarına yasak getirdiği ifade edildi.Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Ukrayna'dan, Sırskiy'in bizimkilerin yoğun şekilde vurduğu Selidovo'daki zayiat hakkında her türlü bilgiyi yasakladığını yazıyorlar" dedi.Selidovo'da Adveyevka'daki çatışmalarda yer alması için bir Ukrayna ordusu taburuna eğitim verildiğini kaydeden Simonyan, can kaybının bin 500 kişi olduğunun yazıldığını ifade etti.Selidovo, DHC'de Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan noktalardan biri.Adveyevka ise, Donetsk'in kuzey kırsalı olup Ukrayna ordusu tarafından müstahkem mevkiye dönüştürüldü ve şu anda burası için yoğun çatışmalar yaşanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240213/rusya-ordusu-donetskteki-ilerleyisini-surduruyor-1080688679.html
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy

Simonyan: Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Selidovo'daki zayiata dair bilgi verilmesini yasakladı

17:26 13.02.2024
© AP Photo / Vadim GhirdaUkrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy
Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Selidovo kentinde verilen can kayıplarını gizleme emri verdiğini belirtti.
Ukrayna'da geçen hafta göreve getirilen Sırskiy'in Selidovo'daki zayiatların ardından bunlarla ilgili bilgi paylaşımlarına yasak getirdiği ifade edildi.
Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Ukrayna'dan, Sırskiy'in bizimkilerin yoğun şekilde vurduğu Selidovo'daki zayiat hakkında her türlü bilgiyi yasakladığını yazıyorlar" dedi.

Selidovo'da Adveyevka'daki çatışmalarda yer alması için bir Ukrayna ordusu taburuna eğitim verildiğini kaydeden Simonyan, can kaybının bin 500 kişi olduğunun yazıldığını ifade etti.

Selidovo, DHC'de Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan noktalardan biri.
Adveyevka ise, Donetsk'in kuzey kırsalı olup Ukrayna ordusu tarafından müstahkem mevkiye dönüştürüldü ve şu anda burası için yoğun çatışmalar yaşanıyor.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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Rusya ordusu, Donetsk'teki ilerleyişini sürdürüyor
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