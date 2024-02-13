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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240213/rusya-ordusu-donetskteki-ilerleyisini-surduruyor-1080688679.html
Rusya ordusu, Donetsk'teki ilerleyişini sürdürüyor
Rusya ordusu, Donetsk'teki ilerleyişini sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son bir günde yürütülen faaliyetler sonucunda Donetsk yönünde daha avantajlı hat ve... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T15:35+0300
2024-02-13T15:35+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
herson
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Donetsk yönünde daha avantajlı hat ve mevzilere ulaşarak Ukrayna ordusunun 53. mekanize tugayına ve 129. bölgesel savunma tugayına ağır darbe vuran Rus güçleri, 5 saldırıyı bastırdığı çatışmalarda 325 askeri öldürdü.Güney Donetsk yönünde havacı ve topçu birliklerin desteğiyle çeşitli yerleşimlerde Ukrayna ordusuna teçhizat kaybı yaşatılırken 250 asker de ölü olarak ele geçirildi.Kupyansk yönünde Ukrayna ordusu 4 saldırı düzenlerken bunların tamamı başarıyla akamete uğratıldı. Düşman güçleri 180 askerini yitirdi.Krasnıy Liman yönünde cephe hattının ilerisindeki durumunu iyileştiren Rusya ordusu, taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürterek 310 Ukrayna askerini imha etti.Herson yönünde ise Zaporojye Bölgesi'nin Verbovoye ve Rabotino, Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Nikopol yerleşimlerinde ağır darbe vurulan Ukrayna ordusu 80 askerini kaybetti.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, 126. bölgesel savunma tugayının mühimmat deposunu imha etti ve 114 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 63 İHA ile ABD yapımı 3 HIMARS mermisi de imha edildi.Rusya’nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna İHA’ları vurulduBakanlık, ülkenin batısında Ukrayna sınırında bulunan Belgorod ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna’ya ait dört insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saat 12.30 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Belgorod Bölgesi’nde üç ve Bryansk Bölgesi’nde bir İHA’nın vurulduğu ifade edildi.Kursk Bölgesi’nin Sudjan ilçesinde de füze saldırısı alarmı verildi. Bölge sakinlerine sığınaklara geçme çağrısı yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/ukrayna-ordusu-gorlovkayi-vurdu-yine-yasakli-misket-bombalari-kullanildi-1080676694.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), herson, insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), herson, insansız hava aracı (iha)

Rusya ordusu, Donetsk'teki ilerleyişini sürdürüyor

15:35 13.02.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son bir günde yürütülen faaliyetler sonucunda Donetsk yönünde daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiğini açıkladı.
Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.
Donetsk yönünde daha avantajlı hat ve mevzilere ulaşarak Ukrayna ordusunun 53. mekanize tugayına ve 129. bölgesel savunma tugayına ağır darbe vuran Rus güçleri, 5 saldırıyı bastırdığı çatışmalarda 325 askeri öldürdü.
Güney Donetsk yönünde havacı ve topçu birliklerin desteğiyle çeşitli yerleşimlerde Ukrayna ordusuna teçhizat kaybı yaşatılırken 250 asker de ölü olarak ele geçirildi.
Kupyansk yönünde Ukrayna ordusu 4 saldırı düzenlerken bunların tamamı başarıyla akamete uğratıldı. Düşman güçleri 180 askerini yitirdi.
Krasnıy Liman yönünde cephe hattının ilerisindeki durumunu iyileştiren Rusya ordusu, taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürterek 310 Ukrayna askerini imha etti.
Herson yönünde ise Zaporojye Bölgesi'nin Verbovoye ve Rabotino, Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Nikopol yerleşimlerinde ağır darbe vurulan Ukrayna ordusu 80 askerini kaybetti.
Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, 126. bölgesel savunma tugayının mühimmat deposunu imha etti ve 114 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 63 İHA ile ABD yapımı 3 HIMARS mermisi de imha edildi.

Rusya’nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna İHA’ları vuruldu

Bakanlık, ülkenin batısında Ukrayna sınırında bulunan Belgorod ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna’ya ait dört insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saat 12.30 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Belgorod Bölgesi’nde üç ve Bryansk Bölgesi’nde bir İHA’nın vurulduğu ifade edildi.
Kursk Bölgesi’nin Sudjan ilçesinde de füze saldırısı alarmı verildi. Bölge sakinlerine sığınaklara geçme çağrısı yapıldı.
Donetsk saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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