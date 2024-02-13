https://sputniknews.com.tr/20240213/ukrayna-ordusu-gorlovkayi-vurdu-yine-yasakli-misket-bombalari-kullanildi-1080676694.html

Ukrayna ordusu Gorlovka’yı vurdu: Yine yasaklı misket bombaları kullanıldı

Ukrayna ordusu Gorlovka’yı vurdu: Yine yasaklı misket bombaları kullanıldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın İşlediği Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Gorlovka şehrine üçü yasaklı... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T11:39+0300

2024-02-13T11:39+0300

2024-02-13T11:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna krizi

misket bombası

rusya

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk

nato

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Rusya topraklarını hedef almayı sürdüren Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu’na bağlanan DHC’deki yerleşim yerlerini yeniden misket bombalarıyla vurdu.Temsilcilik, DHC’nin Gorlovka şehrine NATO’nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 6 bombası fırlattığını bildirdi. Bombaların üçünün yasaklı misket bombası olduğu kaydedildi.Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor.Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/kiev-yasakli-misket-bombalarindan-vazgecmiyor-donetsk-bir-kez-daha-hedef-alindi-1080505128.html

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