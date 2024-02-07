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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/kiev-yasakli-misket-bombalarindan-vazgecmiyor-donetsk-bir-kez-daha-hedef-alindi-1080505128.html
Kiev, yasaklı misket bombalarından vazgeçmiyor: Donetsk bir kez daha hedef alındı
Kiev, yasaklı misket bombalarından vazgeçmiyor: Donetsk bir kez daha hedef alındı
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Gorlovka semtine 3 misket bombasıyla... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T15:30+0300
2024-02-07T15:30+0300
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Rusya topraklarını hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Rusya Federasyonu'na bağlanan DHC'deki yerleşim yerlerini yeniden misket bombalarıyla vurdu.Temsilcilik, Donetsk'in Gorlovka semtine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 3 misket bombası fırlattığını bildirdi.Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/rus-vikingler-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-deposunu-havaya-ucurdu-1080454598.html
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Kiev, yasaklı misket bombalarından vazgeçmiyor: Donetsk bir kez daha hedef alındı

15:30 07.02.2024
© AP Photo / Mohammed ZaatariABD neden misket bombalarından vazgeçemiyor?
ABD neden misket bombalarından vazgeçemiyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
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Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Gorlovka semtine 3 misket bombasıyla yeni bir saldırı düzenlediğini duyurdu.
Rusya topraklarını hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Rusya Federasyonu'na bağlanan DHC'deki yerleşim yerlerini yeniden misket bombalarıyla vurdu.
Temsilcilik, Donetsk'in Gorlovka semtine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 3 misket bombası fırlattığını bildirdi.
Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor.
Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.
Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.
Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
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