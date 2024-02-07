https://sputniknews.com.tr/20240207/kiev-yasakli-misket-bombalarindan-vazgecmiyor-donetsk-bir-kez-daha-hedef-alindi-1080505128.html

Kiev, yasaklı misket bombalarından vazgeçmiyor: Donetsk bir kez daha hedef alındı

Kiev, yasaklı misket bombalarından vazgeçmiyor: Donetsk bir kez daha hedef alındı

Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Gorlovka semtine 3 misket bombasıyla... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T15:30+0300

2024-02-07T15:30+0300

2024-02-07T15:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

misket bombası

rusya

rusya savunma bakanlığı

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103129/38/1031293855_0:203:2700:1722_1920x0_80_0_0_7fa2fc1edbcab3c76f30fbbaaa4fedaa.jpg

Rusya topraklarını hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Rusya Federasyonu'na bağlanan DHC'deki yerleşim yerlerini yeniden misket bombalarıyla vurdu.Temsilcilik, Donetsk'in Gorlovka semtine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 3 misket bombası fırlattığını bildirdi.Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.

https://sputniknews.com.tr/20240206/rus-vikingler-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-deposunu-havaya-ucurdu-1080454598.html

ukrayna

rusya

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, misket bombası, rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)