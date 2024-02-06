https://sputniknews.com.tr/20240206/rus-vikingler-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-deposunu-havaya-ucurdu-1080454598.html
Rus Vikingler, Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposunu havaya uçurdu
Rus Vikingler, Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposunu havaya uçurdu
Rus ordusunun Güney Askeri Grubu’na bağlı ‘Viking’ özel harekat timi, Donetsk istikametinde Ukrayna ordusuna ait bir elektronik harp sistemi ve mühimmat... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T09:40+0300
2024-02-06T09:40+0300
2024-02-06T10:00+0300
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‘Viking’ özel harekat timi, Sputnik’e açıklamasında, hava keşif çalışmaları sırasında Ukrayna ordusunun işgalindeki bir yerleşim biriminde bir elektronik harp aracı ve bir mühimmat deposunun tespit edilerek hedefleri vurma kararının alındığı belirtti.Rus askerlerin paylaştığı görüntülerde, tespit edilen hedefin vurulma anı görülüyor. Birkaç isabetten sonra şiddetli patlama meydana geliyor ve ardından yangın çıkıyor. Bunlar, vurulan binada mühimmatın bulunduğunu ortaya koyuyor.Açıklamada, “Ardından düşman askerlerin vurulan binadan çıkarak komşu binalarda saklanmaya çalıştığı görülüyor. 152 milimetre kalibreli toplardan açılan ateşle bu hedefler de vuruldu. Düşmanın kaybı yaklaşık 12 kişi” ifadesi kullanıldı.Ukrayna ordusunun İHA saldırıları sürüyorRus hava savunma güçlerinin bu gece Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) yok ettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi 7 İHA kullanarak Rusya Federasyon topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgedeki Gubkin şehrine İHA saldırısının düzenlendiğini bildirdi. Ölen ve yaralananların olmadığı olayda 4 evde hasar meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20240205/fsb-kirim-liderlerinden-birine-yonelik-teror-saldirisini-onledi-1080441630.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, mühimmat deposu
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, mühimmat deposu
Rus Vikingler, Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposunu havaya uçurdu
09:40 06.02.2024 (güncellendi: 10:00 06.02.2024)
Rus ordusunun Güney Askeri Grubu’na bağlı ‘Viking’ özel harekat timi, Donetsk istikametinde Ukrayna ordusuna ait bir elektronik harp sistemi ve mühimmat deposunu yok ederek yaklaşık 12 askerini etkisiz hale getirdi.
‘Viking’ özel harekat timi, Sputnik’e açıklamasında, hava keşif çalışmaları sırasında Ukrayna ordusunun işgalindeki bir yerleşim biriminde bir elektronik harp aracı ve bir mühimmat deposunun tespit edilerek hedefleri vurma kararının alındığı belirtti.
Rus askerlerin paylaştığı görüntülerde, tespit edilen hedefin vurulma anı görülüyor. Birkaç isabetten sonra şiddetli patlama meydana geliyor ve ardından yangın çıkıyor. Bunlar, vurulan binada mühimmatın bulunduğunu ortaya koyuyor.
Açıklamada, “Ardından düşman askerlerin vurulan binadan çıkarak komşu binalarda saklanmaya çalıştığı görülüyor. 152 milimetre kalibreli toplardan açılan ateşle bu hedefler de vuruldu. Düşmanın kaybı yaklaşık 12 kişi” ifadesi kullanıldı.
Ukrayna ordusunun İHA saldırıları sürüyor
Rus hava savunma güçlerinin bu gece Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) yok ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi 7 İHA kullanarak Rusya Federasyon topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgedeki Gubkin şehrine İHA saldırısının düzenlendiğini bildirdi. Ölen ve yaralananların olmadığı olayda 4 evde hasar meydana geldi.