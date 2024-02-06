https://sputniknews.com.tr/20240206/rus-vikingler-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-deposunu-havaya-ucurdu-1080454598.html

Rus Vikingler, Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposunu havaya uçurdu

Rus Vikingler, Ukrayna ordusuna ait mühimmat deposunu havaya uçurdu

Rus ordusunun Güney Askeri Grubu’na bağlı ‘Viking’ özel harekat timi, Donetsk istikametinde Ukrayna ordusuna ait bir elektronik harp sistemi ve mühimmat... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T09:40+0300

2024-02-06T09:40+0300

2024-02-06T10:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

rusya

rus ordusu

mühimmat deposu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076846869_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_8de1f53e206f5296ac878e2203b49a00.jpg

‘Viking’ özel harekat timi, Sputnik’e açıklamasında, hava keşif çalışmaları sırasında Ukrayna ordusunun işgalindeki bir yerleşim biriminde bir elektronik harp aracı ve bir mühimmat deposunun tespit edilerek hedefleri vurma kararının alındığı belirtti.Rus askerlerin paylaştığı görüntülerde, tespit edilen hedefin vurulma anı görülüyor. Birkaç isabetten sonra şiddetli patlama meydana geliyor ve ardından yangın çıkıyor. Bunlar, vurulan binada mühimmatın bulunduğunu ortaya koyuyor.Açıklamada, “Ardından düşman askerlerin vurulan binadan çıkarak komşu binalarda saklanmaya çalıştığı görülüyor. 152 milimetre kalibreli toplardan açılan ateşle bu hedefler de vuruldu. Düşmanın kaybı yaklaşık 12 kişi” ifadesi kullanıldı.Ukrayna ordusunun İHA saldırıları sürüyorRus hava savunma güçlerinin bu gece Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) yok ettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi 7 İHA kullanarak Rusya Federasyon topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgedeki Gubkin şehrine İHA saldırısının düzenlendiğini bildirdi. Ölen ve yaralananların olmadığı olayda 4 evde hasar meydana geldi.

https://sputniknews.com.tr/20240205/fsb-kirim-liderlerinden-birine-yonelik-teror-saldirisini-onledi-1080441630.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, mühimmat deposu