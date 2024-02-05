https://sputniknews.com.tr/20240205/fsb-kirim-liderlerinden-birine-yonelik-teror-saldirisini-onledi-1080441630.html

FSB, Kırım liderlerinden birine yönelik terör saldırısını önledi

FSB, Kırım liderlerinden birine yönelik terör saldırısını önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım’ın liderlerinden birine suikast girişiminde bulunmaya hazırlanan 3 kişiyi gözaltına aldı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T20:09+0300

2024-02-05T20:09+0300

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

dünya

kırım

ukrayna

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Rusya Federal Güvenlik Servisi Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre FSB mensupları, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Kırım Cumhuriyeti’nin liderlerinden birine karşı düzenlenen terör saldırısını önledi.Açıklamada, “Rusya FSB mensupları Kırım'da, Simferopol’de SBU’nun talimatıyla Kırım yönetiminden bir kişiye ait olan otomobili havaya uçurmaya hazırlanan Rusya vatandaşları V.A. Bodnar, O.V. Şevçenko ve V.V. Ananyev’den oluşan bir grup kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar suçlarını itiraf etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre şüphelilerin üzerinde bulunan Almanya üretimi modifiye edilmiş tanksavar mayından yapılmış 1.9 kg ağırlığında heksojen bazlı telsiz kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğin yanı sıra 3.05 kg ağırlığında heksojen C-4 bazlı yabancı yapım patlayıcı maddeli el yapımı patlayıcı düzeneğe, ayrıca cep telefonu ile harekete geçirilen DTMF kodlu uzaktan patlatma aygıtına el konuldu.FSB tarafından yayınlanan videoya göre, SBU’nun gözaltına alınan suç ortağı Kırım liderlerinden birinin konvoyuna saldırı hazırladığını itiraf etti.SBU'nun gözaltına alınan kadın suç ortağı ise Kırım liderlerinden birine yönelik terör saldırısı hazırlıklarının Ocak 2024 sonundan bu yana sürdüğünü itiraf etti.Olay üzerine terör saldırısına teşebbüs etmenin yanı sıra patlayıcı veya patlayıcı düzeneklerin yasadışı olarak edinilmesi, teslim edilmesi, satılması, depolanması, taşınması, iletilmesi veya bulundurulması suçlarından ceza davası açıldı. Şüpheliler tutuklandı.

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