https://sputniknews.com.tr/20240205/ukrayna-ordusu-sivilleri-oldurmustu-bm-genel-sekreterinden-saldiriya-kinama-geldi--1080439130.html

Ukrayna ordusu sivilleri öldürmüştü: BM Genel Sekreteri’nden saldırıya kınama geldi

Ukrayna ordusu sivilleri öldürmüştü: BM Genel Sekreteri’nden saldırıya kınama geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentindeki bir fırına HIMARS çok... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T19:03+0300

2024-02-05T19:03+0300

2024-02-05T19:03+0300

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in konuya ilişkin açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres'in Lisiçansk kentine yönelik saldırıyı, ayrıca sivil vatandaşları ve sivil altyapıyı hedef alan tüm saldırıları kınadığı, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu ve durdurulması gerektiğini söylediği belirtildi.Dujarric, “Genel Sekreter, birçok sivilin ölümüne veya yaralanmasına neden olduğu bildirilen Lisiçansk’ın bombalanması da dahil olmak üzere, sivil vatandaşlara ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınıyor. Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insani hukuk tarafından yasaklanmış olup, kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.Daha önce LHC lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna ordusunun cumartesi akşamı Lisiçansk kentindeki fırına düzenlediği füzeli saldırıda binanın yıkıldığını bildirmişti. Son verilere göre, saldırı sonucunda bir hamile kadın ve 5 yaşında bir çocuk dahil olmak üzere 28 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. LHC’de 4 Şubat’ta yas ilan edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240205/ukraynanin-lisicansk-saldirisinda-luganskli-bakanin-hayatini-kaybettigi-aciklandi-1080428071.html

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