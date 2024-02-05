https://sputniknews.com.tr/20240205/ukraynanin-lisicansk-saldirisinda-luganskli-bakanin-hayatini-kaybettigi-aciklandi-1080428071.html
Ukrayna’nın Lisiçansk saldırısında Lugansklı bakanın hayatını kaybettiği açıklandı
Ukrayna’nın Lisiçansk saldırısında Lugansklı bakanın hayatını kaybettiği açıklandı
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Lisiçansk kentine 3 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırıda LHC Acil Durumlar Bakanı Aleksey... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T16:24+0300
2024-02-05T16:24+0300
2024-02-05T16:24+0300
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terör saldırısı
sivil can kaybı
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Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Lisiçansk kentine 3 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırıda LHC Acil Durumlar Bakanı Aleksey Poteleşenko’nun hayatını kaybettiği belirtildi.LHC Başkanı Leonid Paseçnik, Telegram paylaşımında, “Lisiçansk’taki fırına yönelik şiddetli bombardıman sırasında Lugansk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanı Albay Aleksey Aleksandroviç Poteleşenko öldürüldü” diye yazdı.LHC Acil Durumlar Bakanlığı görevine geçen Eylül ayında getirilen Poteleşenko, Donbass’ta çatışma başladığında milis güçlerinde görev yapmıştı.Ukrayna ordusu, 3 Şubat’ta Lisiçansk’ta bir fırının bulunduğu binayı vurmuştu. Saldırıda, bir hamile kadın ve 5 yaşındaki bir çocuk dahil 28 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun saldırıyı HIMARS füzesiyle gerçekleştirdiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240205/kremlin-ukraynanin-lugansktaki-firin-saldirisi-canavarca-bir-teror-eylemi-1080426836.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, lisiçansk , lugansk halk cumhuriyeti (lhc), terör saldırısı, sivil can kaybı, rusya
ukrayna, ukrayna ordusu, lisiçansk , lugansk halk cumhuriyeti (lhc), terör saldırısı, sivil can kaybı, rusya
Ukrayna’nın Lisiçansk saldırısında Lugansklı bakanın hayatını kaybettiği açıklandı
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Lisiçansk kentine 3 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırıda LHC Acil Durumlar Bakanı Aleksey Poteleşenko’nun hayatını kaybettiği belirtildi.
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Lisiçansk kentine 3 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırıda LHC Acil Durumlar Bakanı Aleksey Poteleşenko’nun hayatını kaybettiği belirtildi.
LHC Başkanı Leonid Paseçnik, Telegram paylaşımında, “Lisiçansk’taki fırına yönelik şiddetli bombardıman sırasında Lugansk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanı Albay Aleksey Aleksandroviç Poteleşenko öldürüldü” diye yazdı.
LHC Acil Durumlar Bakanlığı görevine geçen Eylül ayında getirilen Poteleşenko, Donbass’ta çatışma başladığında milis güçlerinde görev yapmıştı.
Ukrayna ordusu, 3 Şubat’ta Lisiçansk’ta bir fırının bulunduğu binayı vurmuştu. Saldırıda, bir hamile kadın ve 5 yaşındaki bir çocuk dahil 28 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun saldırıyı HIMARS füzesiyle gerçekleştirdiğini bildirmişti.