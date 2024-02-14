https://sputniknews.com.tr/20240214/suriyedeki-abd-ussune-fuze-saldirisi-duzenlendi-1080706537.html
Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi
Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor'daki Ömer petrol sahasındaki üssüne bir saat içinde üç kez füze saldırısı düzenlendi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T00:52+0300
2024-02-14T00:52+0300
2024-02-14T00:52+0300
türkiye
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abd
ortadoğu
deyrizor
ömer petrol sahası
füze
füze saldırısı
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Yerel bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Ömer petrol sahasındaki ABD askeri üssüne yapılan saldırılarda 10’dan fazla füze ateşlendi.Kaynak, füzelerin isabet ettiği alanlardan birinde yangın çıktığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240208/suriyenin-dogusundaki-abd-ussune-fuze-saldirisi-duzenlendi-1080525879.html
türkiye
abd
deyrizor
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abd, abd, ortadoğu, deyrizor, ömer petrol sahası, füze, füze saldırısı
abd, abd, ortadoğu, deyrizor, ömer petrol sahası, füze, füze saldırısı
Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor'daki Ömer petrol sahasındaki üssüne bir saat içinde üç kez füze saldırısı düzenlendi.
Yerel bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Ömer petrol sahasındaki ABD askeri üssüne yapılan saldırılarda 10’dan fazla füze ateşlendi.
Kaynak, füzelerin isabet ettiği alanlardan birinde yangın çıktığını belirtti.