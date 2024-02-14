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Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi
Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor'daki Ömer petrol sahasındaki üssüne bir saat içinde üç kez füze saldırısı düzenlendi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
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Yerel bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Ömer petrol sahasındaki ABD askeri üssüne yapılan saldırılarda 10’dan fazla füze ateşlendi.Kaynak, füzelerin isabet ettiği alanlardan birinde yangın çıktığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240208/suriyenin-dogusundaki-abd-ussune-fuze-saldirisi-duzenlendi-1080525879.html
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abd, abd, ortadoğu, deyrizor, ömer petrol sahası, füze, füze saldırısı
abd, abd, ortadoğu, deyrizor, ömer petrol sahası, füze, füze saldırısı

Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

00:52 14.02.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANSuriye'nin Deyr-ez Zor (Deyrizor) kenti ABD üssü
Suriye'nin Deyr-ez Zor (Deyrizor) kenti ABD üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor'daki Ömer petrol sahasındaki üssüne bir saat içinde üç kez füze saldırısı düzenlendi.
Yerel bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Ömer petrol sahasındaki ABD askeri üssüne yapılan saldırılarda 10’dan fazla füze ateşlendi.
Kaynak, füzelerin isabet ettiği alanlardan birinde yangın çıktığını belirtti.
Suriye'nin Deyr-ez Zor (Deyrizor) kenti ABD üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
DÜNYA
Suriye’nin doğusundaki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi
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