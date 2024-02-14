https://sputniknews.com.tr/20240214/suriyedeki-abd-ussune-fuze-saldirisi-duzenlendi-1080706537.html

Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

Suriye'deki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor'daki Ömer petrol sahasındaki üssüne bir saat içinde üç kez füze saldırısı düzenlendi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T00:52+0300

2024-02-14T00:52+0300

2024-02-14T00:52+0300

türkiye

abd

abd

ortadoğu

deyrizor

ömer petrol sahası

füze

füze saldırısı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080525212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c321f905f40082507cf0b090cf12ff0.jpg

Yerel bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Ömer petrol sahasındaki ABD askeri üssüne yapılan saldırılarda 10’dan fazla füze ateşlendi.Kaynak, füzelerin isabet ettiği alanlardan birinde yangın çıktığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240208/suriyenin-dogusundaki-abd-ussune-fuze-saldirisi-duzenlendi-1080525879.html

türkiye

abd

deyrizor

ömer petrol sahası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, ortadoğu, deyrizor, ömer petrol sahası, füze, füze saldırısı