Suriye’nin doğusundaki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin gücünü artıran 10 yiyecek
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'İstanbul'un nüfusunun azalmasının en önemli nedeni ekonomik kriz'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
11:25
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Zalujnıy’ı görevden almayı düşündüğünü doğruladı
12:14
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
12:24
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
12:36
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
13:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
13:21
1 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyin çipleriyle neler yapılabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SEÇİM 2024
CHP’de Lütfü Savaş tartışması
19:11
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Çiftçiler Avrupa'da protestolarını sürdürüyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240208/suriyenin-dogusundaki-abd-ussune-fuze-saldirisi-duzenlendi-1080525879.html
Suriye’nin doğusundaki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi
Suriye’nin doğusundaki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi
Suriye'nin Suriye'nin Deyr-ez Zor (Deyrizor) kenti yakınlarında yer alan ABD üssüne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T08:00+0300
2024-02-08T08:00+0300
dünya
abd
abd üssü
suriye
deyrizor
irak
iran
ortadoğu
israil
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080525190_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_61b7e7d93039d8b39e42795d90c85384.jpg
El-Omar petrol sahasındaki Amerikan üssünü hedef alan saldırı sonucunda birkaç patlamanın meydana geldiği de kaydedilirken, Sputnik’e konuşan yerel kaynak, “El-Omar sahasındaki ABD üssüne dört füze atıldı. Patlama sesleri duyuldu” ifadesini kullandı.Kaynak, saldırının ardından Deyr ez-Zor semalarında bir ABD helikopterinin görüldüğünü de ekledi.Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen son saldırıda, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan terörist grupların, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne birden fazla kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA)saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat 2024 tarihinde Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240207/urdunde-saldiriya-ugrayan-abd-ussunun-yeterli-hava-savunmaya-sahip-olmadigi-belirtildi-1080494243.html
abd
suriye
deyrizor
irak
iran
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080525190_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4b4834d9e3e2855023a78dc979ee8491.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd üssü, suriye, deyrizor, irak, iran, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
abd, abd üssü, suriye, deyrizor, irak, iran, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

Suriye’nin doğusundaki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

08:00 08.02.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANSuriye'nin Deyr-ez Zor (Deyrizor) kenti ABD üssü
Suriye'nin Deyr-ez Zor (Deyrizor) kenti ABD üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
Abone ol
Suriye'nin Suriye'nin Deyr-ez Zor (Deyrizor) kenti yakınlarında yer alan ABD üssüne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
El-Omar petrol sahasındaki Amerikan üssünü hedef alan saldırı sonucunda birkaç patlamanın meydana geldiği de kaydedilirken, Sputnik’e konuşan yerel kaynak, “El-Omar sahasındaki ABD üssüne dört füze atıldı. Patlama sesleri duyuldu” ifadesini kullandı.
Kaynak, saldırının ardından Deyr ez-Zor semalarında bir ABD helikopterinin görüldüğünü de ekledi.
Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen son saldırıda, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan terörist grupların, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne birden fazla kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA)saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.
ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat 2024 tarihinde Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu duyurmuştu.
A US soldier sits atop an armoured vehicle - ABD - asker - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
DÜNYA
Ürdün’de saldırıya uğrayan ABD üssünün yeterli savunmaya sahip olmadığı belirtildi
Dün, 11:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала