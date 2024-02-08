https://sputniknews.com.tr/20240208/suriyenin-dogusundaki-abd-ussune-fuze-saldirisi-duzenlendi-1080525879.html

Suriye’nin doğusundaki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

Suriye’nin doğusundaki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

Suriye'nin Suriye'nin Deyr-ez Zor (Deyrizor) kenti yakınlarında yer alan ABD üssüne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

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El-Omar petrol sahasındaki Amerikan üssünü hedef alan saldırı sonucunda birkaç patlamanın meydana geldiği de kaydedilirken, Sputnik’e konuşan yerel kaynak, “El-Omar sahasındaki ABD üssüne dört füze atıldı. Patlama sesleri duyuldu” ifadesini kullandı.Kaynak, saldırının ardından Deyr ez-Zor semalarında bir ABD helikopterinin görüldüğünü de ekledi.Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen son saldırıda, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan terörist grupların, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne birden fazla kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA)saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat 2024 tarihinde Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240207/urdunde-saldiriya-ugrayan-abd-ussunun-yeterli-hava-savunmaya-sahip-olmadigi-belirtildi-1080494243.html

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