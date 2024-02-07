https://sputniknews.com.tr/20240207/urdunde-saldiriya-ugrayan-abd-ussunun-yeterli-hava-savunmaya-sahip-olmadigi-belirtildi-1080494243.html

Ürdün’de saldırıya uğrayan ABD üssünün yeterli savunmaya sahip olmadığı belirtildi

Ürdün’de saldırıya uğrayan ABD üssünün yeterli savunmaya sahip olmadığı belirtildi

Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssüne düzenlenen saldırının Shahed tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği belirtilirken üssün bu tür araçları... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T11:14+0300

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ortadoğu

suriye

ürdün

abd üssü

saldırı

insansız hava aracı (iha)

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Washington Post gazetesinin yazısında, “Bir yetkili, Ürdün saldırısında kullanılan İHA’yı Shahed-101 olarak tarif etti. Bu İHA, Irak’taki militanlar tarafından kullanılıyor” ifadesine yer verildi.ABD güçlerinin muhtemelen alçaktan uçan İHA’nın yaklaştığını fark etmediği kaydedilirken üssün, böyle bir aracı vurabilecek hava savunma sistemine sahip olmadığı kaydedildi. ABD’li askerlerin sadece elektronik harp sistemi kullandığı belirtildi.ABD’nin Ürdün-Suriye sınırındaki üsse İHA saldırısı düzenlenmişti. ABD Savunma Bakanlığı, saldırıda 3 askerin öldüğünü, 40’tan fazla askerin de yaralandığını açıklamıştı. Washington, saldırıdan İran’ı da sorumlu tutmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240206/beyaz-saraydan-itiraf-hava-saldirisi-konusunda-iraki-bilgilendirmemis-1080461609.html

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abd, ortadoğu, suriye, ürdün, abd üssü, saldırı, insansız hava aracı (iha)