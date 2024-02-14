https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincandaki-toprak-kaymasinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-kamyon-toprak-altinda-kaldi-1080733919.html

Erzincan'daki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kamyon toprak altında kaldı

Erzincan'daki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kamyon toprak altında kaldı

Sputnik Türkiye

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafriyat kamyonlarından 2'si toprak... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T16:22+0300

2024-02-14T16:22+0300

2024-02-14T16:22+0300

türkiye

erzincan

hafriyat

toprak kayması

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Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması yaşandı. Tonlarca toprak büyük bir alana yayılırken o esnada olay yerinde bulunan 9 işçi kayan toprağın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 827 personelin kayıp işçileri arama çalışmaları sürerken toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonlarının toprağın altında son anda kurtulması ve 1'inin toprağın altında kalması yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincana-gidise-4-gun-kisitlama-1080733636.html

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erzincan, hafriyat, toprak kayması