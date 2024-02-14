https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincana-gidise-4-gun-kisitlama-1080733636.html

Erzincan'a gidişe 4 gün kısıtlama

Erzincan'a gidişe 4 gün kısıtlama

Sputnik Türkiye

Tunceli Valiliği, toprak kayması nedeniyle eylem düzenlemek amacıyla Erzincan'a gidişlere 4 gün süreyle kısıtlama getirdi. Kısıtlamaya rağmen bölgeye gitmek... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T16:13+0300

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türkiye

erzincan

tunceli

kısıtlama

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Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ile ilgili olarak olay yerine eylem ve etkinlik amacıyla gidecek olan kişilerin ve araçlarının kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesinde kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14.02.2024 günü saat: 00.01’den 18.02.2024 günü saat: 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır.” denildi.Sütlüce kontrol noktasında valilik kısıtlamasına rağmen bölgeye gitmek isteyen Tunceli İHD şubesi üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincan-ilicteki-maden-faciasinda-saha-sorumlusu-4-kisi-gozaltina-alindi-1080717592.html

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