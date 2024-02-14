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ABD, Suriye ve Irak'ta 4 Şubat'tan bu yana saldırıya uğramadığını açıkladı
ABD, Suriye ve Irak'ta 4 Şubat'tan bu yana saldırıya uğramadığını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye ve Irak'taki personeline yönelik 4 Şubat'tan bu yana saldırı düzenlenmediğini bildirdi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basına verdiği brifingde, 4 Şubat'tan bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine saldırı düzenlenmediğini söyledi.Irak, Suriye ve Ürdün'de daha fazla saldırı olmasını istemediklerini belirten Singh, saldırılardaki durgunluğu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.Singh, saldırıların durgunlaştığı ortamda terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin kolaylaşacağını belirtti.Öte yandan, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran’ın desteklediği iddia edilen gruplar, 5 Şubat'tan bu yana Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı bazı üslere kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle saldırılar düzenlemişti.Saldırılara ilişkin ABD tarafından açıklama yapılmamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/irak-ve-abd-koalisyon-guclerinin-cekilmesi-konusunda-masaya-oturacak-1080556438.html
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ortadoğu, irak, suriye, abd, abd hegemonyası, abd ordusu, askeri üs
ortadoğu, irak, suriye, abd, abd hegemonyası, abd ordusu, askeri üs

ABD, Suriye ve Irak'ta 4 Şubat'tan bu yana saldırıya uğramadığını açıkladı

12:11 14.02.2024
© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIAABD askeri Irak Ortadoğu
ABD askeri Irak Ortadoğu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIA
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye ve Irak'taki personeline yönelik 4 Şubat'tan bu yana saldırı düzenlenmediğini bildirdi.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basına verdiği brifingde, 4 Şubat'tan bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine saldırı düzenlenmediğini söyledi.
Irak, Suriye ve Ürdün'de daha fazla saldırı olmasını istemediklerini belirten Singh, saldırılardaki durgunluğu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.
Singh, saldırıların durgunlaştığı ortamda terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin kolaylaşacağını belirtti.
Öte yandan, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran’ın desteklediği iddia edilen gruplar, 5 Şubat'tan bu yana Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı bazı üslere kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle saldırılar düzenlemişti.
Saldırılara ilişkin ABD tarafından açıklama yapılmamıştı.
Suriye'nin Deyr-ez Zor (Deyrizor) kenti ABD üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
DÜNYA
Irak ve ABD, 'koalisyon güçlerinin çekilmesi' konusunda masaya oturacak
8 Şubat, 22:50
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