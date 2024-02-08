https://sputniknews.com.tr/20240208/irak-ve-abd-koalisyon-guclerinin-cekilmesi-konusunda-masaya-oturacak-1080556438.html

Irak ve ABD, 'koalisyon güçlerinin çekilmesi' konusunda masaya oturacak

Irak ve ABD, 'koalisyon güçlerinin çekilmesi' konusunda masaya oturacak

Irak ve ABD arasındaki 'koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesiyle' ilgili ikinci toplantının iki gün sonra yapılacağı duyuruldu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T22:50+0300

2024-02-08T22:50+0300

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BAĞDAT (AA) - Irak ve ABD arasındaki 'koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesiyle' ilgili ikinci toplantının iki gün sonra yapılacağı duyuruldu.Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan'ın direktifleri doğrultusunda müzakere masasına dönüş konusunda Amerikan tarafıyla temasa geçildi. Taraflar, ortak yüksek askeri konsey kapsamında müzakere oturumlarına devam etme konusunda anlaştı" denildi.Müzakerelere ilişkin ikinci toplantının 11 Şubat Pazar günü gerçekleştirileceği ifade edilerek, ilk toplantının 27 Ocak tarihinde yapıldığı anımsatıldı.Irak, 25 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240208/irak-silahli-kuvvetleri-bolgedeki-abd-gucleri-istikrarsizlik-unsuru-1080549205.html

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irak, irak dışişleri bakanlığı, abd, abd üssü, koalisyon, işid karşıtı koalisyon, daeş