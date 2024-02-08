https://sputniknews.com.tr/20240208/irak-silahli-kuvvetleri-bolgedeki-abd-gucleri-istikrarsizlik-unsuru-1080549205.html

Irak Silahlı Kuvvetleri: Bölgedeki ABD güçleri 'istikrarsızlık unsuru'

Irak Silahlı Kuvvetleri: Bölgedeki ABD güçleri 'istikrarsızlık unsuru'

Irak Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ABD güçleri 'istikrarsızlık unsuru' olarak nitelendirildi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T18:37+0300

2024-02-08T18:37+0300

2024-02-08T18:37+0300

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Irak Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Irak’ta bulunan ABD liderliğindeki terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri 'istikrarsızlık unsuru' olarak nitelendirilerek, “ABD, uluslararası yasalara saygı göstermeden bariz bir suikast gerçekleştirdi” denildi.ABD’nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün akşam saatlerinde Şii milis gücü Kataib Hizbullah'ı hedef alan saldırısının ardından Irak Silahlı Kuvvetleri tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD'nin Irak'taki misyonunu sona erdirmeye 'her zamankinden daha fazla' mecbur olunduğu aktarıldı.Irak’ta bulunan ABD liderliğindeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri 'istikrarsızlık unsuru' olarak nitelendirilen açıklamada, "Bu gidişat Irak hükümetini, istikrarsızlık unsuru haline gelen ve Irak'ı çatışma döngüsüne sokma tehdidinde bulunan koalisyonun görevine son vermeye her zamankinden daha fazla zorlamaktadır ve silahlı kuvvetlerimiz anayasal görev ve sorumluluklarını ihmal edemez" denildi.Söz konusu dron saldırısının Bağdat’ın bir mahallesine düzenlendiği dikkat çekilen açıklamada, ABD’nin sivillerin hayatlarını tehlikeye attığı ve uluslararası yasalara saygı göstermeden bariz bir suikast gerçekleştirdiği belirtildi.ABD’nin söz konusu eylemleri ile Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği aktarılan açıklamada, "ABD güçleri bu eylemleriyle iç barışı tehlikeye atmakta, Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte, vatandaşlarımızın güvenliğini ve hayatını hiçe saymaktadır. Daha da endişe verici olan, koalisyonun topraklarımızdaki varlığının nedenlerinden ve hedeflerinden sürekli olarak sapmasıdır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/irakin-baskenti-bagdatta-patlama-hasdi-sabinin-komutani-olduruldu-1080521020.html

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