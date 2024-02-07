https://sputniknews.com.tr/20240207/irakin-baskenti-bagdatta-patlama-hasdi-sabinin-komutani-olduruldu-1080521020.html

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: Haşdi Şabi'nin komutanı öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: Haşdi Şabi'nin komutanı öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Ebu Bekir es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T23:06+0300

2024-02-07T23:06+0300

2024-02-07T23:38+0300

dünya

irak

bağdat

iha

insansız hava aracı (iha)

saldırı

haşdi şabi

ketaib hizbullah

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Olay yerinden edinilien bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı.Bir drone tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.Araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.Ketaib Hizbullah, grubun Telegram kanalında yapılan bir paylaşımda, Bağdat'ın doğusunda muhtemelen bir insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında liderlerinden birinin öldüğünü doğruladı.Gruptan yapılan açıklamada "Ketaib Hizbullah liderlerinden Ebu Bekir Diyali lakabıyla bilinen Ebu Bekir el-Saadi'nin Bağdat'ın doğusunda bombalı bir araçla düzenlenen saldırıda şehit olduğunu duyuruyoruz" denildi."Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/ingiltere-ve-abd-yemendeki-husi-hedeflerine-yeni-saldirilar-duzenledi-1080520083.html

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irak, bağdat, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, haşdi şabi, ketaib hizbullah