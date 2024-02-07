https://sputniknews.com.tr/20240207/ingiltere-ve-abd-yemendeki-husi-hedeflerine-yeni-saldirilar-duzenledi-1080520083.html
İngiltere ve ABD Yemen'deki Husi hedeflerine yeni saldırılar düzenledi
İngiltere ve ABD Yemen'deki Husi hedeflerine yeni saldırılar düzenledi
İngiltere ve ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yeni saldırılar düzenlediği açıklandı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T22:23+0300
2024-02-07T22:23+0300
2024-02-07T22:23+0300
dünya
ingiltere
abd
husiler
husiler hareketi
ensarullah
saldırı
kızıldeniz
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İngiliz ve ABD silahlı kuvvetleri Yemen'deki Husi hareketine bağlı tesislerine yeni saldırılar düzenledi.Yerel bir hükümet kaynağının Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in kuzeyindeki Hudeyde vilayetinde iki saldırı gerçekleştirdiğini söylediSöz konusu iki saldırıda Ras İsa Limanı bölgesinin vurulduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240205/abd-ve-ingiltereden-husilere-bir-saldiri-daha--1080439460.html
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ingiltere, abd, husiler, husiler hareketi, ensarullah, saldırı, kızıldeniz
ingiltere, abd, husiler, husiler hareketi, ensarullah, saldırı, kızıldeniz
İngiltere ve ABD Yemen'deki Husi hedeflerine yeni saldırılar düzenledi
İngiltere ve ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yeni saldırılar düzenlediği açıklandı.
İngiliz ve ABD silahlı kuvvetleri Yemen'deki Husi hareketine bağlı tesislerine yeni saldırılar düzenledi.
Yerel bir hükümet kaynağının Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in kuzeyindeki Hudeyde vilayetinde iki saldırı gerçekleştirdiğini söyledi
Söz konusu iki saldırıda Ras İsa Limanı bölgesinin vurulduğu belirtildi.