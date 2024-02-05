https://sputniknews.com.tr/20240205/abd-ve-ingiltereden-husilere-bir-saldiri-daha--1080439460.html
ABD ve İngiltere saldırıları sürdürüyor: Yemen bir kez daha bombalandı
ABD ve İngiltere saldırıları sürdürüyor: Yemen bir kez daha bombalandı
Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiliz kuvvetlerinin, ülkenin batısındaki Kızıldeniz sahilinde bulunan Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T19:17+0300
2024-02-05T19:17+0300
2024-02-05T19:21+0300
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Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının X sosyal medya platformundaki paylaşımına göre ABD ve İngiltere, Hudeyde kentindeki El-Kesib bölgesine saldırı düzenledi.Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.Husilere bağlı bir başka internet sitesinde ise hava saldırılarının birkaç kez tekrarlandığı belirtildi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise hava saldırıları Hudeyde Limanı'na bakan Ard el-Ahlam Bahçesi yakınlarındaki Husilerin kontrolündeki bir bölgede yoğunlaştı.El-Mesira televizyon kanalı sabah saatlerinde ABD ve İngiliz güçlerinin Hudeyde ile Sada kentlerine 15 saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240205/iran-abdnin-bolgenin-baris-istikrar-ve-guvenligi-konusundaki-rolune-guvenilemez-1080429387.html
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husiler, filistin, gazze, gazze şeridi, yemen, abd, ingiltere
husiler, filistin, gazze, gazze şeridi, yemen, abd, ingiltere
ABD ve İngiltere saldırıları sürdürüyor: Yemen bir kez daha bombalandı
19:17 05.02.2024 (güncellendi: 19:21 05.02.2024)
Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiliz kuvvetlerinin, ülkenin batısındaki Kızıldeniz sahilinde bulunan Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.
Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının X sosyal medya platformundaki paylaşımına göre ABD ve İngiltere, Hudeyde kentindeki El-Kesib bölgesine saldırı düzenledi.
Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.
Husilere bağlı bir başka internet sitesinde ise hava saldırılarının birkaç kez tekrarlandığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise hava saldırıları Hudeyde Limanı'na bakan Ard el-Ahlam Bahçesi yakınlarındaki Husilerin kontrolündeki bir bölgede yoğunlaştı.
El-Mesira televizyon kanalı sabah saatlerinde ABD ve İngiliz güçlerinin Hudeyde ile Sada kentlerine 15 saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.