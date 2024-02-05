https://sputniknews.com.tr/20240205/abd-ve-ingiltereden-husilere-bir-saldiri-daha--1080439460.html

ABD ve İngiltere saldırıları sürdürüyor: Yemen bir kez daha bombalandı

ABD ve İngiltere saldırıları sürdürüyor: Yemen bir kez daha bombalandı

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiliz kuvvetlerinin, ülkenin batısındaki Kızıldeniz sahilinde bulunan Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T19:17+0300

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Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının X sosyal medya platformundaki paylaşımına göre ABD ve İngiltere, Hudeyde kentindeki El-Kesib bölgesine saldırı düzenledi.Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.Husilere bağlı bir başka internet sitesinde ise hava saldırılarının birkaç kez tekrarlandığı belirtildi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise hava saldırıları Hudeyde Limanı'na bakan Ard el-Ahlam Bahçesi yakınlarındaki Husilerin kontrolündeki bir bölgede yoğunlaştı.El-Mesira televizyon kanalı sabah saatlerinde ABD ve İngiliz güçlerinin Hudeyde ile Sada kentlerine 15 saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240205/iran-abdnin-bolgenin-baris-istikrar-ve-guvenligi-konusundaki-rolune-guvenilemez-1080429387.html

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