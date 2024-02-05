https://sputniknews.com.tr/20240205/iran-abdnin-bolgenin-baris-istikrar-ve-guvenligi-konusundaki-rolune-guvenilemez-1080429387.html

İran: ABD'nin bölgenin barış, istikrar ve güvenliği konusundaki rolüne güvenilemez

İran: ABD'nin bölgenin barış, istikrar ve güvenliği konusundaki rolüne güvenilemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin, bazı ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik eylemlerinin Washington'un bölgedeki barış... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T15:09+0300

2024-02-05T15:09+0300

2024-02-05T15:09+0300

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Başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, bölgede savaşın ve çatışmanın genişlemesini istemediğini söyleyenlerin bunun aksi yönünde hareket ettiğini belirterek, "ABD'nin ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik eylemleri, uluslararası toplumun bu ülkenin bölgedeki barış, istikrar ve güvenlik konusundaki rolüne güvenemeyeceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.ABD ve İngiltere'nin Irak, Suriye ve Yemen'e yönelik saldırılarını değerlendiren Kenani, "ABD ve İngiltere'nin bölgede barış ve güvenliğin yerine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile İsrail'in çıkarlarını tercih ettiğini" söyledi.Kenani, "İngiltere ve ABD'nin eylemleri, bölgesel meselelere dair doğru bir anlayışa sahip olmadıklarını gösteriyor" diye konuştu.İran'ın bölgede herhangi bir vekil gücünün olmadığını savunan Kenani, hiçbir ülkeyle çatışma ve gerilimin kapsamını genişletmeye çalışmadıklarını ifade etti.Kenani, ülkesinin son 4 aydaki eylemlerinin bölgede istikrarı sağlamaya, savaş ve krizin gelişmesini engellemeye çalıştığının kanıtı olduğunu söyleyerek, "Stratejik hedeflerine ulaşmak ve gayrimeşru çıkarlarını güvence altına almak için Siyonist rejimini (İsrail’i) vekil güç olarak kullanan ABD'dir” dedi.Gerginliğin azalması İsrail'in bölgedeki savaş suçlarının durdurulmasına bağlıİran ile ABD arasında görüşmelerin olup olmadığına ilişkin de konuşan Kenani, Tahran ile Washington arasında doğrudan bir müzakerenin yapılmasına gerek olmadığını ifade ederek "açık mesajlarının ABD'ye ulaştığını, aracılar aracılığıyla net cevaplar verdiklerini" söyledi.Kenani, bölgedeki kriz, gerginlik ve istikrarsızlığın azaltılmasının "İsrail'in bölgedeki savaş suçlarının durdurulmasına bağlı" olduğunu ifade etti.Trump için ‘seçim yarışına giren bir yalancı’ suçlamasıEski ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Uluslararası Bağdat Havaalanındaki saldırıda öldürülmesinden sonra İran'ın, Irak'taki Ayn el-Esed üssüne yönelik saldırısının "koordineli" olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin ise Kenani, "Seçim yarışına giren bir yalancının ifadesi inanılacak bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-gazze-seridinde-soykirim-belirtisi-gormuyoruz-israile-desteklemeye-devam-edecegiz-1080091975.html

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iran, abd, abd-iran ilişkileri, israil-filistin, israil, benyamin netanyahu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi