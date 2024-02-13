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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/rusyadan-israilin-refahtaki-olasi-kara-operasyonuna-dair-aciklama-1080682868.html
Rusya'dan İsrail'in Refah'taki olası kara operasyonuna dair açıklama
Rusya'dan İsrail'in Refah'taki olası kara operasyonuna dair açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın İsrail'in Refah kentinde kara operasyonu başlatma planlarına son derece olumsuz baktığını... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T12:57+0300
2024-02-13T12:57+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
mısır
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 13. Ortadoğu Konferansı kapsamında basın mensuplarına demeç veren Bogdanov'a Rusya'nın İsrail'in Refah kentine yönelik kara operasyonu düzenleme niyetine nasıl baktığı soruldu.Bogdanov, "Elbette son derece olumsuz. En başından beri, insani sorunların çözülmesi ve insanların ölmemesi için ateşkesten yana olduk" yanıtını verdi.Dışişleri Bakan Yardımcısı, Filistin'de silahlı faaliyetlerin sürmesinin başlı başına 'felaket' olduğunu söyleyen Bogdanov, "Günde onlarca, yüzlerce insan ölüyor, kadınlar, çocuklar da dahil çok yüksek bir ölü sayısı var. Bu bir trajedi" dedi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemiş, Başbakan Benyamin Netanyahu da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.İsrail savaş kabinesinin, Refah kentine yönelik olası kara operasyonu için kente sığınan yüz binlerce Filistinlinin tahliyesine yönelik alternatifler üzerinde çalıştığı bildirilmişti.Önceki gün İsrail, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah’a saldırmış, söz konusu saldırıda, 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.RefahGazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alırken İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240212/ulkeler-felaket-olur-demisti-israil-refaha-saldirdi-100den-fazla-sivil-olum-var-1080636730.html
israil
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
mısır
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ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, mısır, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov
ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, mısır, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov

Rusya'dan İsrail'in Refah'taki olası kara operasyonuna dair açıklama

12:57 13.02.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın İsrail'in Refah kentinde kara operasyonu başlatma planlarına son derece olumsuz baktığını vurguladı.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 13. Ortadoğu Konferansı kapsamında basın mensuplarına demeç veren Bogdanov'a Rusya'nın İsrail'in Refah kentine yönelik kara operasyonu düzenleme niyetine nasıl baktığı soruldu.
Bogdanov, "Elbette son derece olumsuz. En başından beri, insani sorunların çözülmesi ve insanların ölmemesi için ateşkesten yana olduk" yanıtını verdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı, Filistin'de silahlı faaliyetlerin sürmesinin başlı başına 'felaket' olduğunu söyleyen Bogdanov, "Günde onlarca, yüzlerce insan ölüyor, kadınlar, çocuklar da dahil çok yüksek bir ölü sayısı var. Bu bir trajedi" dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemiş, Başbakan Benyamin Netanyahu da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.
İsrail savaş kabinesinin, Refah kentine yönelik olası kara operasyonu için kente sığınan yüz binlerce Filistinlinin tahliyesine yönelik alternatifler üzerinde çalıştığı bildirilmişti.
Önceki gün İsrail, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah’a saldırmış, söz konusu saldırıda, 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Refah

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alırken İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, gece karanlığında ellerindeki cep telefonlarının ışığıyla enkaz arasında arama kurtarma çalışması başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Ülkeler 'felaket olur' demişti: İsrail, Refah'a saldırdı, 100'den fazla sivil ölüm var
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