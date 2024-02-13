https://sputniknews.com.tr/20240213/rusyadan-israilin-refahtaki-olasi-kara-operasyonuna-dair-aciklama-1080682868.html

Rusya'dan İsrail'in Refah'taki olası kara operasyonuna dair açıklama

Rusya'dan İsrail'in Refah'taki olası kara operasyonuna dair açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın İsrail'in Refah kentinde kara operasyonu başlatma planlarına son derece olumsuz baktığını... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T12:57+0300

2024-02-13T12:57+0300

2024-02-13T12:57+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

mısır

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080682711_0:46:2964:1713_1920x0_80_0_0_67ec9cc4cfc1713673bd8dbd3563384b.jpg

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 13. Ortadoğu Konferansı kapsamında basın mensuplarına demeç veren Bogdanov'a Rusya'nın İsrail'in Refah kentine yönelik kara operasyonu düzenleme niyetine nasıl baktığı soruldu.Bogdanov, "Elbette son derece olumsuz. En başından beri, insani sorunların çözülmesi ve insanların ölmemesi için ateşkesten yana olduk" yanıtını verdi.Dışişleri Bakan Yardımcısı, Filistin'de silahlı faaliyetlerin sürmesinin başlı başına 'felaket' olduğunu söyleyen Bogdanov, "Günde onlarca, yüzlerce insan ölüyor, kadınlar, çocuklar da dahil çok yüksek bir ölü sayısı var. Bu bir trajedi" dedi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemiş, Başbakan Benyamin Netanyahu da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.İsrail savaş kabinesinin, Refah kentine yönelik olası kara operasyonu için kente sığınan yüz binlerce Filistinlinin tahliyesine yönelik alternatifler üzerinde çalıştığı bildirilmişti.Önceki gün İsrail, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah’a saldırmış, söz konusu saldırıda, 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.RefahGazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alırken İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240212/ulkeler-felaket-olur-demisti-israil-refaha-saldirdi-100den-fazla-sivil-olum-var-1080636730.html

israil

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

mısır

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, mısır, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov