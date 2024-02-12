https://sputniknews.com.tr/20240212/ulkeler-felaket-olur-demisti-israil-refaha-saldirdi-100den-fazla-sivil-olum-var-1080636730.html
Ülkeler 'felaket olur' demişti: İsrail, Refah'a saldırdı, 100'den fazla sivil ölüm var
Ülkeler 'felaket olur' demişti: İsrail, Refah'a saldırdı, 100'den fazla sivil ölüm var
İsrail, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah’a saldırdı. Söz konusu saldırıda, 100’den fazla kişinin... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T07:10+0300
2024-02-12T07:10+0300
2024-02-12T08:14+0300
israil- filistin çatışması
refah
refah sınır kapısı
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
ölüm
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078481940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e304180cddf4c804d5c8fca98b10a2e0.jpg
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin Mısır sınırında yer alan Refah şehrinin Aş-Şabura mahallesindeki 'hedefleri' vurduğunu duyurdu. Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonu, saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini , 230’dan fazla kişinin de yaralandığını belirtti.İsrail ordusunun açıklamasında, “İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Aş-Şabura mahallesindeki terör hedeflerine bir dizi saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, saldırıların sonlandırıldığını belirtildi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail ordusunun saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonunun haberinde de, “İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah şehrine şiddetli saldırıları sonucu en az 100 kişi öldü ve 230’dan fazlası yaralandı” ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240211/biden-netanyahudan-inandirici-plani-olmadan-refaha-operasyon-baslatmamasini-istedi-1080634884.html
refah sınır kapısı
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078481940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ecf1b836a3cca46c879e8e2a5e17faf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, suriye, lübnan, hastane bombalama, okul bombalama, mülteci kampı bombalama, ürdün, biden, netanyahu, netenyahu, refah son durum, refah son dakika, israil refah, israil refaha saldırdı mı, israil refah saldırısı
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, suriye, lübnan, hastane bombalama, okul bombalama, mülteci kampı bombalama, ürdün, biden, netanyahu, netenyahu, refah son durum, refah son dakika, israil refah, israil refaha saldırdı mı, israil refah saldırısı
Ülkeler 'felaket olur' demişti: İsrail, Refah'a saldırdı, 100'den fazla sivil ölüm var
07:10 12.02.2024 (güncellendi: 08:14 12.02.2024)
İsrail, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah’a saldırdı. Söz konusu saldırıda, 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin Mısır sınırında yer alan Refah şehrinin Aş-Şabura mahallesindeki 'hedefleri' vurduğunu duyurdu. Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonu, saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini , 230’dan fazla kişinin de yaralandığını belirtti.
İsrail ordusunun açıklamasında, “İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Aş-Şabura mahallesindeki terör hedeflerine bir dizi saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, saldırıların sonlandırıldığını belirtildi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail ordusunun saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonunun haberinde de, “İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah şehrine şiddetli saldırıları sonucu en az 100 kişi öldü ve 230’dan fazlası yaralandı” ifadesi kullanıldı.