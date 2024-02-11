Biden, Netanyahu'dan 'inandırıcı' planı olmadan Refah'a operasyon başlatmamasını istedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
07:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
07:15
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:33
9 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
08:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yarısından fazlası, Biden’ın zihinsel olarak çöktüğünü düşünüyor
08:46
1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı iş insanı David Sacks, Biden’la alay etti: Çaresiz durumdalar
09:12
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı gazeteci: Seferberlik Ukrayna ordusu ile sivillerin arasını açtı
09:24
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
10:13
1 dk
SESLİ HABER
AB yüksek temsilcisi Borrell’den Ukrayna’ya net mesaj: Sihirli değneğim yok
10:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
10:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Arjantin’e ‘Ukrayna’ uyarısı: Kabul edilemez
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Amerikalı yetkililer, Rus uçağının Patriot ile vurulduğunu kabul etti
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Türkiye ziyareti, Putin için öncelikli yere sahip
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisi: NATO, Rusya'nın üyeliği konusunu değerlendirdi
12:17
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Batı, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor
12:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun işlediği suça ortak
16:10
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034’te yüzde 116’ya çıkacak
16:17
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Devlet Başkanı Putin’den çatışmaları müzakereyle çözme mesajı
16:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den itiraf: Irak, hava saldırısı konusunda bilgilendirilmedi
16:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Pulitzer ödüllü gazeteciden Kuzey Akım açıklaması: Kasıtlı olarak batırıldı
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Putin, X’te en çok konuşulanlar listesine girdi
17:19
1 dk
SESLİ HABER
Biden, özel yetkili savcıya ‘Hafızam iyi dedi’, dakikalar sonra yine gaf yaptı
17:29
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
18:11
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’ın Rusya'da Snowden ve Reade ile görüştüğü iddia edildi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in konuştuğu ABD’li gazeteci Carlson: Amerika’yı aklını yitirmişler yönetiyor
18:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus kurtarıcı: Türklerin deprem bölgesindeki yardımlaşması muhteşemdi
19:12
4 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
09:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
09:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yarısından fazlası, Biden’ın zihinsel olarak çöktüğünü düşünüyor
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
9 dk
SESLİ HABER
Rus BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun işlediği suça ortak
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
10:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
10:24
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Türkiye ziyareti, Putin için öncelikli yere sahip
10:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı iş insanı David Sacks, Biden’la alay etti: Çaresiz durumdalar
11:18
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Batı, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor
11:26
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus kurtarıcı: Türklerin deprem bölgesindeki yardımlaşması muhteşemdi
12:11
4 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Amerikalı yetkililer, Rus uçağının Patriot ile vurulduğunu kabul etti
12:21
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’ın Rusya'da Snowden ve Reade ile görüştüğü iddia edildi
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin'in konuştuğu ABD’li gazeteci Carlson: Amerika’yı aklını yitirmişler yönetiyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
18:18
4 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisi: NATO, Rusya'nın üyeliği konusunu değerlendirdi
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Pulitzer ödüllü gazeteciden Kuzey Akım açıklaması: Kasıtlı olarak batırıldı
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
19:24
3 dk
SESLİ HABER
Putin, X’te en çok konuşulanlar listesine girdi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Biden, özel yetkili savcıya ‘Hafızam iyi dedi’, dakikalar sonra yine gaf yaptı
19:50
3 dk
SESLİ HABER
AB yüksek temsilcisi Borrell’den Ukrayna’ya net mesaj: Sihirli değneğim yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034’te yüzde 116’ya çıkacak
20:12
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı gazeteci: Seferberlik Ukrayna ordusu ile sivillerin arasını açtı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Arjantin’e ‘Ukrayna’ uyarısı: Kabul edilemez
20:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den itiraf: Irak, hava saldırısı konusunda bilgilendirilmedi
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Devlet Başkanı Putin’den çatışmaları müzakereyle çözme mesajı
21:13
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
21:41
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale96.1
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240211/biden-netanyahudan-inandirici-plani-olmadan-refaha-operasyon-baslatmamasini-istedi-1080634884.html
Biden, Netanyahu'dan 'inandırıcı' planı olmadan Refah'a operasyon başlatmamasını istedi
Biden, Netanyahu'dan 'inandırıcı' planı olmadan Refah'a operasyon başlatmamasını istedi
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesinde, sivilleri korumaya yönelik "inandırıcı" bir plan yapılmadan Gazze'nin Refah... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T22:31+0300
2024-02-11T22:31+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
abd
benyamin netanyahu
joe biden
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076466307_3:0:1139:639_1920x0_80_0_0_52d4b66d133ecb41dd3a56a35c168e27.png
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesinde, sivilleri korumaya yönelik "inandırıcı" bir plan yapılmadan Gazze'nin Refah kentine saldırı yapılmaması gerektiğini iletti.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun, "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.Açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edildi.ABD Başkanı Biden'ın "masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın verimini ve tutarlılığını artırmak için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulunduğu" kaydedilen açıklamada, Biden'ın ayrıca, "Hamas'ın yenilgiye uğratıldığını görme ve İsrail ile halkının uzun vadeli güvenliğini sağlama yönündeki ortak hedefi" yeniden teyit ettiği aktarıldı.İsrail'den Refah kentine saldırı hazırlığıİsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.Refah kentiGazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge. Şehir, 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240211/hamas-esirler-tehlikede-demisti-bombardimanda-2-esir-oldu-8-esir-agir-yaralandi-1080630834.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076466307_145:0:997:639_1920x0_80_0_0_cf913862b276e804bd1374cde35ec877.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil-filistin, israil, abd, benyamin netanyahu, joe biden
israil-filistin, israil, abd, benyamin netanyahu, joe biden

Biden, Netanyahu'dan 'inandırıcı' planı olmadan Refah'a operasyon başlatmamasını istedi

22:31 11.02.2024
© AFP 2023Biden, Netanyahu
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
© AFP 2023
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesinde, sivilleri korumaya yönelik "inandırıcı" bir plan yapılmadan Gazze'nin Refah kentine saldırı yapılmaması gerektiğini iletti.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun, "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edildi.
ABD Başkanı Biden'ın "masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın verimini ve tutarlılığını artırmak için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulunduğu" kaydedilen açıklamada, Biden'ın ayrıca, "Hamas'ın yenilgiye uğratıldığını görme ve İsrail ile halkının uzun vadeli güvenliğini sağlama yönündeki ortak hedefi" yeniden teyit ettiği aktarıldı.

İsrail'den Refah kentine saldırı hazırlığı

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge. Şehir, 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu tank Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas, esirler tehlikede demişti: İsrail bombardımanında 2 esir öldü, 8 esir ağır yaralandı
17:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала