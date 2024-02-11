https://sputniknews.com.tr/20240211/hamas-esirler-tehlikede-demisti-bombardimanda-2-esir-oldu-8-esir-agir-yaralandi-1080630834.html
Hamas, esirler tehlikede demişti: İsrail bombardımanında 2 esir öldü, 8 esir ağır yaralandı
Hamas, esirler tehlikede demişti: İsrail bombardımanında 2 esir öldü, 8 esir ağır yaralandı
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son 96 saat içinde düzenlediği bombardımanlarda 2 esirin hayatını... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T17:38+0300
2024-02-11T17:38+0300
2024-02-11T17:39+0300
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 128 gündür devam ederken, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden esirler her geçen gün artıyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son 96 saat içinde düzenlediği bombardımanlarda 2 esirin hayatını kaybettiği, 8 esirin de ağır şekilde yaralandığı bildirildi.Yaralı esirlere gerekli tıbbi yardımının sağlanamadığı ifade edilen açıklamada, devam eden bombardımanlar nedeniyle yaralıların hayatlarına yönelik tüm sorumluluğun İsrail’e ait olduğu belirtildi.Gazze Şeridi’ndeki insani ara 1 Aralık’ta sona ermiştiİsrail ve Filistin arasında geçtiğimiz sene 24 Kasım’da başlayan 4 günlük insani ara iki kez uzatılmasının ardından 1 Aralık’ta sona ermişti. İnsani ara kapsamında Hamas, Gazze Şeridi’nde tutulan 80 İsrailli esiri, İsrail ise 240 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi’nde yaklaşık 136 İsrailli esir bulunurken, 27 esirin ise İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240211/israilin-gazze-seridine-yonelik-saldirilarinda-128gun-1080616294.html
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Hamas, esirler tehlikede demişti: İsrail bombardımanında 2 esir öldü, 8 esir ağır yaralandı
17:38 11.02.2024 (güncellendi: 17:39 11.02.2024)
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son 96 saat içinde düzenlediği bombardımanlarda 2 esirin hayatını kaybettiğini, 8 esirin de ağır şekilde yaralandığını açıkladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 128 gündür devam ederken, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden esirler her geçen gün artıyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son 96 saat içinde düzenlediği bombardımanlarda 2 esirin hayatını kaybettiği, 8 esirin de ağır şekilde yaralandığı bildirildi.
Yaralı esirlere gerekli tıbbi yardımının sağlanamadığı ifade edilen açıklamada, devam eden bombardımanlar nedeniyle yaralıların hayatlarına yönelik tüm sorumluluğun İsrail’e ait olduğu belirtildi.
Gazze Şeridi’ndeki insani ara 1 Aralık’ta sona ermişti
İsrail ve Filistin arasında geçtiğimiz sene 24 Kasım’da başlayan 4 günlük insani ara iki kez uzatılmasının ardından 1 Aralık’ta sona ermişti. İnsani ara kapsamında Hamas, Gazze Şeridi’nde tutulan 80 İsrailli esiri, İsrail ise 240 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi’nde yaklaşık 136 İsrailli esir bulunurken, 27 esirin ise İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.