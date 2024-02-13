https://sputniknews.com.tr/20240213/mariupolde-yasayan-bir-kadin-batili-ilac-sirketlerinin-deneyleri-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1080687224.html

Mariupol'de yaşayan bir kadın, Batılı ilaç şirketlerinin deneyleri nedeniyle hayatını kaybetti

Mariupol'de yaşayan bir kadın, Batılı ilaç şirketlerinin deneyleri nedeniyle hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Batılı şirketlerin ilaçlarının hastalar üzerinde test edildiği Mariupol'deki 7 No'lu hastanede klinik onay alınmamış yabancı ilaçlarla artrit tedavisi gören... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T14:50+0300

2024-02-13T14:50+0300

2024-02-13T14:50+0300

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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Rusya ordusu tarafından tamamen kontrol altına alınan Mariupol'de Sputnik'in eline geçen 2008-2016 dönemine ait belgeler, Batılı ilaç devlerinin Ukraynalı yetkililerin yardımıyla Mariupol'deki bir hastanenin psikiyatri bölümünde hastalar üzerinde romatolojik ilaç testleri ve farklı deneyler yaptığını göstermişti.Sputnik'e demeç veren Mihail Trofimov adlı bir Mariupol sakini, annesi 1978 doğumlu Lidiya Trofimova'nın testten geçirilmemiş Batı yapımı ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiğini anlattı.Annesinin 2012 yılında artrit tedavisi için Mariupol'deki 7 No'lu hastanede yattığını belirten Trofimov, "Doktorlar ellerinde ilaç olmadığını, sadece yabancı ilaçlar olduğunu söyledi. Annemin başka bir seçeneği yoktu, bu ilaçları kullandı. Doktorlar 'Her şey yolunda' dediler, ancak 1.5-2 ay içinde boyunca durumu kötüleşti ve öldü" dedi.Trofimov, annesinin test edilmemiş ilaçların kendi üzerinde kullanılmasına dair herhangi bir rıza beyanı imzalamadığını, bu şekilde tedavi uygulanmaya çalışılan çok sayıda hasta bulunduğunu sözlerine ekledi.Sputnik'in ulaştığ belgelerde Pfizer (ABD), AstraZeneca (İngiltere, İsveç), Celltrion (Güney Kore), Novartis International AG (İsviçre, ABD), IQVIA (eski adıyla Quintiles ve IMS Health Inc, ABD, Birleşik Krallık), Sanofi (Fransa), Galapagos NV (Belçika), Janssen Pharmaceuticals (şimdi Johnson & Johnson Innovative Medicine, Belçika), Abbott Laboratories (ABD), Covance (şimdi Labcorp İlaç Geliştirme, ABD), Merck KGaA (Almanya), Centocor Biopharmaceutical (Hollanda) gibi ilaç şirketlerinin ve tıbbi ekipman üreten Samsung’un adı geçiyor.Hastanenin bodrum katında lojistik şirketlerine ait çok sayıda hazır zarfın ve biyomateryal kaplarının bulunduğu kutular da bulunduğu, bu kutular üzerinde İsviçre, İngiltere ve ABD’deki laboratuvarların adreslerinin yer aldığı da kaydedildi.Ayrıca Catalent Pharma Solutions (Belçika) ve Fisher Clinical Services UK Limited’den (İngiltere) gelen ve Ukraynalı doktorlara teşekkürler içeren belgeler de tespit edildi.Psikiyatrik bölümüne ait ve 2008-2016 dönemini kapsayan bu listeye göre, yaşları 1-11 arasında değişen çocuklara da ilaçlar verildiği gözlemlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240212/batili-ilac-sirketlerinin-mariupol-sakinleri-uzerinde-deney-gerceklestirdigi-ortaya-cikti-1080641549.html

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