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https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-pentagon-biyolojik-laboratuvar-agini-genisletiyor-1079668939.html
Rusya: Pentagon, biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor
Rusya: Pentagon, biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 2023’te... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T17:02+0300
2024-01-15T17:02+0300
dünya
abd savunma bakanlığı (pentagon)
biyolojik laboratuvar
biyolojik savaş
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ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın ‘ABD’nin savaş amaçlı biyolojik faaliyeti’ konulu basın brifinginde konuşan Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, “Pentagon geçen yıl ABD kontrolündeki biyolojik laboratuvarlardan oluşan yurtdışı ağının genişletilmesini ve askeri biyolojik araştırmaların ulusal yargı yetkisinin dışında sürdürülmesini öngöre bir dizi konsept belge hazırlayarak kabul etti” dedi.ABD’de geçen yıl Beyaz Saray Salgın Hazırlık ve Müdahale Politikası Ofisi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Sağlık, Güvenlik ve Diplomasi Bürosu’nun kurulduğuna dikkat çeken komutan, bu idari ve teknik yapıların temel görevinin, “askeri-biyolojik genişleme politikasının uygulanması” olduğunu söyledi.‘Ukrayna’daki ABD askeri biyologlarıyla ilgili dosya soruşturmacılara teslim edildi’Kirillov, “Elde edilen belgelere yönelik yapılan analiz sonucu, aralarında ABD ve Ukraynalı yetkililer, aracı kuruluşların ve özel şirketlerin çalışanlarının da bulunduğu 50’den fazla kişi tespit edildi. Slaytta gördüğünüz ABD ve Ukraynalı yetkililer, askeri-biyolojik dosyanın yalnızca küçük bir kısmı. Tam dosya, uygun yasal değerlendirmenin yapılması için askeri soruşturma yetkililerine aktarıldı” ifadesini kullandı.Rus komutan, “Rusya’yı biyolojik silah kullanmakla suçlamak için senaryolar üzerinde çalışan Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi (STTC) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı personeli uzun zaman gölgede kalmayı başardı” dedi. Söz konusu kişilerin geçen yılın Ağustos ayında Ukrayna’nın Lviv şehrinde Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna Ulusal Polisi temsilcileri ile birlikte ilgili eğitime katıldığı belirtildi.Dosyada, Kovid-19 salgının yayılmasında eli olan ve kalitesiz aşıların satışından finansal gelir elde eden Eski CIA Direktörü Gina Haspel, Eski ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ve Eski Beyaz Saray Danışmanı Anthony Fauci’nin de isimleri yer aldı. Kirillov’un sözlerine göre bu kişiler, Kovid-19 salgınının nedenlerine yönelik soruşturmayı bilerek engellediler ve kamuoyunu manipüle ettiler.Dosya listesinde Pfizer CEO’su Albert Bourla ve Moderna CEO’su Stéphane Bancel de dahil edildi. Bu ilaç şirketlerinin yöneticilerinin, insan sağlığına zararlı aşıların satışından aşırı kar elde ettiği belirtildi.Listede ayrıca, ABD federal bütçesinde, yeni koronavirüs enfeksiyonunun etken maddesinin araştırılması ve salgınla mücadele için tahsis edilen fonları aklamakla suçlanan kişilerin isimleri de bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-ukrayna-rusyaya-karsi-kimyasal-silah-provokasyonu-hazirligini-yapiyor-1078328342.html
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abd savunma bakanlığı (pentagon), biyolojik laboratuvar, biyolojik savaş, abd, rusya, ukrayna
abd savunma bakanlığı (pentagon), biyolojik laboratuvar, biyolojik savaş, abd, rusya, ukrayna

Rusya: Pentagon, biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor

17:02 15.01.2024
© AP Photo / Andrew HarnikABD SAvunma Bakanlığı laboratuvar
ABD SAvunma Bakanlığı laboratuvar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 2023’te hazırladığı bir dizi belgede, yurtdışında ABD kontrolündeki biyolojik laboratuvar ağının genişletilmesini öngördüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın ‘ABD’nin savaş amaçlı biyolojik faaliyeti’ konulu basın brifinginde konuşan Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, “Pentagon geçen yıl ABD kontrolündeki biyolojik laboratuvarlardan oluşan yurtdışı ağının genişletilmesini ve askeri biyolojik araştırmaların ulusal yargı yetkisinin dışında sürdürülmesini öngöre bir dizi konsept belge hazırlayarak kabul etti” dedi.
ABD’de geçen yıl Beyaz Saray Salgın Hazırlık ve Müdahale Politikası Ofisi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Sağlık, Güvenlik ve Diplomasi Bürosu’nun kurulduğuna dikkat çeken komutan, bu idari ve teknik yapıların temel görevinin, “askeri-biyolojik genişleme politikasının uygulanması” olduğunu söyledi.

‘Ukrayna’daki ABD askeri biyologlarıyla ilgili dosya soruşturmacılara teslim edildi’

Kirillov, “Elde edilen belgelere yönelik yapılan analiz sonucu, aralarında ABD ve Ukraynalı yetkililer, aracı kuruluşların ve özel şirketlerin çalışanlarının da bulunduğu 50’den fazla kişi tespit edildi. Slaytta gördüğünüz ABD ve Ukraynalı yetkililer, askeri-biyolojik dosyanın yalnızca küçük bir kısmı. Tam dosya, uygun yasal değerlendirmenin yapılması için askeri soruşturma yetkililerine aktarıldı” ifadesini kullandı.
Rus komutan, “Rusya’yı biyolojik silah kullanmakla suçlamak için senaryolar üzerinde çalışan Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi (STTC) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı personeli uzun zaman gölgede kalmayı başardı” dedi.
Söz konusu kişilerin geçen yılın Ağustos ayında Ukrayna’nın Lviv şehrinde Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna Ulusal Polisi temsilcileri ile birlikte ilgili eğitime katıldığı belirtildi.
Dosyada, Kovid-19 salgının yayılmasında eli olan ve kalitesiz aşıların satışından finansal gelir elde eden Eski CIA Direktörü Gina Haspel, Eski ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ve Eski Beyaz Saray Danışmanı Anthony Fauci’nin de isimleri yer aldı. Kirillov’un sözlerine göre bu kişiler, Kovid-19 salgınının nedenlerine yönelik soruşturmayı bilerek engellediler ve kamuoyunu manipüle ettiler.
Dosya listesinde Pfizer CEO’su Albert Bourla ve Moderna CEO’su Stéphane Bancel de dahil edildi. Bu ilaç şirketlerinin yöneticilerinin, insan sağlığına zararlı aşıların satışından aşırı kar elde ettiği belirtildi.
Listede ayrıca, ABD federal bütçesinde, yeni koronavirüs enfeksiyonunun etken maddesinin araştırılması ve salgınla mücadele için tahsis edilen fonları aklamakla suçlanan kişilerin isimleri de bulunuyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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